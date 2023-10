Polizei riecht bei 26-Jährigem Atemalkohol

BWeil er alkohlisiert unterwegs gewesen ist, hat die Fahrt für einen VW-Fahrer am Dienstag nach einer Kontrolle in Steinhausen an der Rottum abrupt geendet. Das berichtet die Polizei.Sie stoppte den 26-jährigen Fahrer gegen 21.30 Uhr in der Ehrensberger Straße. Der 26-Jährige war in Richtung Ortsmitte unterwegs und wurde einer routinemäßigen Kontrolle unterzogen. Die Beamten rochen bei dem Fahrer Alkohol.

Daraufhin wurde bei ihm vor Ort und auch auf der Dienststelle Atemalkoholtests durchgeführt. Diese ergaben, dass der 26-Jährige zu viel Alkohol getrunken hatte. Die Polizei untersagte ihm die Weiterfahrt. Der Mann sieht nun einer Anzeige entgegen.