Beim Parteitag des Kreisverbands der CDU Biberach in Steinhausen an der Rottum hat der Fraktionsvorsitzende der CDU im baden-württembergischen Landtag, Manuel Hagel, in einer Rede grundsätzliche Positionen der Partei hervorgehoben und über Mut, Tempo und Tatkraft für Baden-Württemberg gesprochen. Ferner wurden die Delegierten für den Bezirks-, den Landes- und den Bundesparteitag gewählt. Dies teilt der CDU-Kreisverband mit.

Der CDU-Kreisvorsitzende und Bundestagsabgeordnete Josef Rief hieß rund 100 Christdemokraten willkommen, darunter die beiden Landtagsabgeordneten Thomas Dörflinger und Raimund Haser, sowie interessierte Gäste. Nach einem launigen Grußwort des Steinhauser Bürgermeister Hans-Peter Reck begannen die einzelnen Wahlgänge, die schnell und reibungslos abliefen.

Als Delegierter für den Bundesparteitag wurde Wolfgang Dahler jun. aus Uttenweiler gewählt. Seine Ersatzdelegierten sind: Philipp Jutz (Bad Buchau), Melissa Schneider (Laupheim), Isolde Weggen (Laupheim), Paul Lahode (Biberach) und Nico Russ (Biberach).

Als Delegierte für den Landesparteitag wurden Thomas Dörflinger (Ummendorf), Katharina Rief (Kirchberg), Wolfgang Dahler jun. (Uttenweiler), Doris Härle (Ochsenhausen) und Melissa Schneider (Laupheim) gewählt. Deren Ersatzdelegierte sind Isolde Weggen (Laupheim), Alexander Wenger (Mietingen), Friedrich Kolesch (Biberach), Florian Nußbaumer (Eberhardzell), Matthias Scheible (Riedlingen), Alexander Schreiner (Berkheim), Johann Wenz (Biberach), Nico Russ (Biberach) und Paul Lahode (Biberach).

Als Delegierte für den Bezirksparteitag wurden gewählt: Katharina Rief (Kirchberg), Thomas Dörflinger (Ummendorf), Josef Rief (Kirchberg), Angela Gläsle (Biberach), Wolfgang Dahler jun. (Uttenweiler), Melissa Schneider (Laupheim), Isolde Weggen (Laupheim), Doris Härle (Ochsenhausen), Alexander Wenger (Mietingen), Philipp Jutz (Bad Buchau), Thomas Dobler (Hochdorf), Michael Mast (Schemmerhofen), Friedrich Kolesch (Biberach) und Florian Nußbaumer (Eberhardzell). Die Ersatzdelegierten sind Wolfgang Dahler sen. (Uttenweiler), Hans Dürr (Achstetten), Johann Wenz (Biberach, Alexander Schreiner (Berkheim), Matthias Scheible (Riedlingen) und Paul Lahode (Biberach).

Während der Auswertung der Wahlzettel berichtete der Bundestagsabgeordnete Rief über Aktuelles aus der Berliner Bundespolitik. Anschließend gab Landtagsabgeordneter Thomas Dörflinger einen aktuellen landespolitischen Überblick.

Zum Thema „Mit Mut, Tempo und Tatkraft ‐ eine starke CDU für ein starkes Baden-Württemberg“ sprach dann der Fraktionsvorsitzende der CDU im Landtag, Manuel Hagel. Mit abgelegten Jackett und hochgekrempelten Hemdsärmeln wendete sich der Ehinger an die Versammlung, seine Ausführungen gestaltete er leidenschaftlich und zugespitzt. Dabei stellte er grundsätzliche Positionen der CDU hervor. Die CDU müsse wieder verstärkt öffentlich wahrnehmbar der Kümmerer für die Menschen werden. Das sei die Hauptaufgabe in der Politik. Dass dies zunehmend anspruchsvoller werde, sehe er nicht als Problem ‐ an der Lösung der Probleme könne die CDU wieder wachsen. Politik sei immer die Kunst des Möglichen. Die Meinung und Lebenswirklichkeiten der Menschen müsse sich erkennbar in der Politik widerspiegeln, so Hagel. Trotz allen Schwierigkeiten und Unzulänglichkeiten des Staatswesens stehe Deutschland global betrachtet an vorderster Stelle. Er wolle nirgendwo anders leben als in Deutschland, so Hagel wörtlich. Die Lebenssituation der Menschen weiter zu verbessern, den Wohlstand zu erhalten und auszubauen, innere und äußere Sicherheit zu gewährleisten, die zu hohe Migration einzugrenzen, gute Lebenschancen für Stadt und Land zu garantieren, vor allen Dingen im ländlichen Raum, sei sein Ansporn.

Anschließend stand Hagel über eine Stunde lang Rede und Antwort. Der Ehinger, der beim nächsten Landesparteitag als Landesvorsitzender kandidieren will, beantwortete zielsicher die Fragen der Anwesenden. Rief schloss den Parteitag nach dem Singen der Nationalhymne.