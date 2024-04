Jugendfeuerwehr in Steinhausen: So werden Kinder zu Brandschützern

Es ist eins der wichtigsten Ehrenämter im Land: Gebe es die Freiwilligen Feuerwehren nicht, würden Brände nicht gelöscht und verletzte Menschen nicht gerettet werden. Damit diese weiterhin funktionsfähig bleiben, braucht es Nachwuchs. Seit Kurzem gibt es daher auch in Steinhausen an der Rottum erstmals eine Jugendfeuerwehr. Beim Besuch vor Ort erfährt unser Reporter, wie die Kinder und Jugendlichen an dieses wichtige Ehrenamt herangeführt werden.

Die jungen Mitglieder im Alter zwischen zehn und 18 Jahren werden hier frühzeitig für den Brandschutz und die Arbeit in der Feuerwehr sensibilisiert. Unter der Leitung erfahrener Feuerwehrleute lernen sie nicht nur den Umgang mit Feuerlöschern und anderen Geräten, sondern auch Teamgeist und Verantwortungsbewusstsein. Alle 14 Tage treffen sich die 20 Jugendlichen im neuen Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr in Ehrensberg.

Es ist Mittwochabend, 18.30 Uhr. Die Jugendwarte Franka Krumm, Pascal Hiller und Raphael Christ sind bereits seit einer halben Stunde da, um den Abend vorzubereiten. Zwei Stunden lang werden sie alles dafür tun, um dem Feuerwehrnachwuchs klar zu machen, wie dringend sie gebraucht werden. Kurz bevor die Uhr halb sieben anzeigt, trudeln nach und nach die ersten Teilnehmer ein. Erste Stationen für sie alle: die Umkleidekabine. Jeder und jede hat ein eigene Uniform der Jugendfeuerwehr und einen Helm mit ihrem oder seinem Namen im Gerätehaus. Die Arbeitskleidung ist selbst für die Probe Pflicht.

Jugendwart leitet die Probe

Jeder Jugendwart hat seine Spezialthemen, erklärt Franka Krumm. Sie leitet heute die Probe. Franka ist 21 Jahre alt und engagiert sich seit ihrer Jugend bei der Feuerwehr. Als Jugendliche war sie selbst bei der Jugendfeuerwehr - allerdings in Ochsenhausen. Seit die junge Frau dafür zu alt ist, engagiert sie sich bei der Freiwilligen Feuerwehr in Steinhausen. Als die Steinhauserin hörte, dass nun auch in ihrer Heimatgemeinde eine Jugendgruppe gegründet werden soll, war Franka sofort begeistert.

Die Jugendleiter Franka Krumm, Raphael Christ und der Feuerwehrmann, der die Übung an diesem Abend durchgeführt hat. (Foto: Paul Braun )

Charlotte Ziller ist die Kreisbrandmeisterin im Landkreis Biberach. Sie erklärt auf Anfrage, im Landkreis gibt es insgesamt 120 ehrenamtliche Feuerwehr-Abteilungen mit insgesamt 4034 Aktiven Mitgliedern. In den vergangenen vier Jahren sind die Mitgliederzahlen hier sogar gestiegen. Außerdem gibt es insgesamt 39 Jugendfeuerwehren mit 931 Jugendlichen im Landkreis Biberach. Auch hier sind die Zahlen seit der Corona-Pandemie gestiegen. „Dies liegt aber auch an den sehr engagierten Jugendgruppenleitern und Jugendwarten und Betreuern der Jugend- und Kinderfeuerwehren“, so Ziller.

Thema in der Jugendfeuerwehr Steinhausen heute soll sein, was es braucht, damit ein Feuer überhaupt erst zustande kommt. In einem Frage-Antwort-Spiel sollen die Kinder versuchen, verschiedene Arten von Bränden anhand von Warntafeln zu entziffern. Anschließend dürfen die Nachwuchs-Feuerwehrmänner und -frauen rund 30 Kärtchen suchen gehen, die Jugendwart Raphael Christ vorher im Gerätehaus und drumherum versteckt hat. Die Teilnehmer lernen bei dieser Übung, die Brandstoffe darauf den verschiedenen Gruppierungen zuordnen. Auf einem der Kärtchen ist zum Beispiel eine Gasflasche, auf einem anderen sieht man Fett oder Öl.

Probe soll realitätsnah sein

Nachdem die Kinder und Jugendlichen alle Kärtchen gefunden haben, stehen die Jugendwarte vor der versammelten Mannschaft und erklären, warum verschiedene Stoffe unterschiedlich gut brennen. Um das Ganze realitätsnah zu gestalten, erzählen sie auch immer wieder von realen Einsätzen. So zum Beispiel von einem Werkstattbrand in Bellamont vor einigen Jahren. Die Besonderheit hierbei war, dass immer wieder Spraydosen in den Flammen explodierten, was die Lage unübersichtlich und komplizierter machte.

Anschließend versammelt sich die Jugendfeuerwehr auf dem Vorplatz des Feuerwehrgerätehauses. Ein Feuerwehrmann der Freiwilligen Feuerwehr demonstriert für die Kinder eine übliche Gefahr im Haushalt: einen Fettbrand. Er verdeutlicht, was passiert, wenn man versucht solch einen Brand mit Wasser zu löschen. Zur Sicherheit steht er auf der anderen Straßenseite, als er das Wasser in das Feuer gibt. Eine große Stichflamme steigt aus der Feuerschale empor und die Jugendlichen staunen nicht schlecht. Anschließend wird abgefragt, wie sie den Brand effektiv hätten löschen können.

20 Jugendliche sind mit dabei

In der Jugendfeuerwehr Steinhausen sind aktuell 20 Jugendliche engagiert. Mehr könne die Gruppe momentan auch gar nicht aufnehmen, da sie sonst zu groß werden würde, erklärt Franka. Und immerhin: Unter den 20 Nachwuchs-Feuerwehrleuten sind auch drei Mädchen. Für die Feuerwehr kein schlechter Wert, sagt Franka. „Als ich in Ochsenhausen war, war ich das einzige Mädchen. Da fühlte man sich manchmal natürlich schon allein.“

Die Kreisbrandmeisterin Charlotte Ziller findet das Engagement der Jugendlichen beispielhaft. „Das Ehrenamt ist ein Bestandteil der Gesellschaft, der oft nicht genug Beachtung findet. Nicht nur bei der Feuerwehr, sondern in jedem Bereich des Lebens geben Menschen ihre Freizeit und ihre Kraft für die Gemeinschaft und Gesellschaft her, oftmals auch ohne Entschädigung.“ Da sei es eine willkommene Entwicklung, dass die Teilnehmerzahlen steigen. „Mit der Jugendfeuerwehr werden von früh auf neben Löschen und Retten auch Werte vermittelt, die man in der Mitte unserer Gesellschaft braucht, wie Kameradschaft, Disziplin, Toleranz und Zuverlässigkeit.“

Tobias Ries, Felix Wohnhaas und Raphael Reisch sind alle von Anfang an bei der Jugendfeuerwehr Steinhausen mit dabei. (Foto: Paul Braun )

Nach der Demonstration werden die Jugendlichen in zwei Gruppen aufgeteilt. Die eine Gruppe geht mit Jugendwart Pascal durch das Gerätehaus und schaut, wo sich überall Feuerlöscher befinden. Die andere Gruppe schaut mit Raphael das Löschfahrzeug an und bekommt die verschiedenen Feuerlöscher erklärt - alles im Frage-Antwort-Spiel.

Die Jugendwarte wollen es vermeiden, Frontalunterricht zu geben. „Das haben die Kinder schon den ganzen Tag in der Schule“, sagen sie. Raphael erklärt, wie ein Pulver-Feuerlöscher funktioniert. „Die sind sehr effektiv. Alles, wo das Pulver drankommt, kannst du danach aber wegschmeißen.“

Ida Schwarzer ist 14 Jahre alt und seit knapp einem halben Jahr bei der Jugendfeuerwehr dabei. Sie sagt, sie sei dazugekommen, weil ihr Vater bei der Freiwilligen Feuerwehr ist und sie ermutigt hat, es auszuprobieren. Tobias Ries, Felix Wohnhaas und Raphael Reisch sind alle von Anfang an dabei. Sie sagen, es mache ihnen noch immer so viel Spaß wie am Anfang.

Der 16-jährige Tobias ist der Jugendsprecher der Truppe und der Älteste in der Jugendfeuerwehr. Wenn er dieses Jahr 17 wird, dürfe er anfangen, bei der Freiwilligen Feuerwehr mitzutrainieren, worauf er sich schon sehr freut. Ihre Highlights bisher seien vor allem der Aufbau eines Löschangriffs und das Absichern des St. Martinsumzugs gewesen.