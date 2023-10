Jäger-Duo übernimmt Jagdschule Gräter

Die Lehrbücher sind dick, die Prüfungen ziemlich schwer. Wer in Deutschland den Jagdschein machen will, muss sich gut vorbereiten. Und weil das so ist, sind viele Kunden bereit, für einen guten Vorbereitungskurs Hunderte Kilometer zu fahren ‐ zum Beispiel bis nach Rottum.

Rund 100 angehende Jäger aus ganz Süddeutschland verbringen jedes Jahr mehrere Wochen in der Jagdschule, um alles zu lernen, was geprüft wird. Seit Jahresbeginn hat die Jagdschule nun zwei neue Besitzer: Sascha Knab und Gerhard Korn aus Schemmerberg.

Der bisherige Besitzer, Ralph Gräter, hatte sich kurz zuvor einen Traum erfüllt: Er wanderte nach Kanada aus. Für Knab und Korn die Chance, die florierende Schule zu übernehmen. Knab war bereits als Dozent dort angestellt, Korn hatte bereits Erfahrungen in diesem Bereich.

Die beiden Männer aus Schemmerberg sind seit Jahren Jagdfreunde und kennen sich gut, „daher war uns klar, dass wir das zusammen anpacken wollen“, erzählt Knab. Für ihn bedeutete es, dass er seinen Jagdshop in Laupheim aufgeben musste. Die dort bisher verkauften Waren ‐ Kleidung, Schuhe, Munition und Waffen ‐ gibt es nun in der Jagdschule zu erwerben.

Meistens zwei Kurse gleichzeitig

Die Nachfrage nach den Vorbereitungskursen ist trotz des Wechsels in der Geschäftsführung nicht gesunken. Der Altersdurchschnitt liegt bei 30 Jahren, wobei die jüngsten Teilnehmer 16 und die ältesten um die 70 sind. Immer häufiger kommt es vor, dass auch Frauen sich fürs Jagen interessieren und teilnehmen.

Meistens werden in Rottum zwei Kurse gleichzeitig angeboten: Ein Kurs, der über mehrere Wochenenden geht und ein Kombikurs, für den die Teilnehmer drei Wochen lang Montag bis Freitag vor Ort sind.

Die Prüfung, bei der die meisten scheitern ist jene, wo sie bei einem toten Tier, das offen vor ihnen liegt, dem Prüfer erklären müssen, ob es gesund oder krank war. Sascha Knab

In den beiden aktuellen Kursen sind Teilnehmer aus Frankfurt, Ludwigsburg und Augsburg dabei. „Klar gibt es dort vor Ort auch Jagdschulen, aber viele verlassen sich auf Mund-zu-Mund-Propaganda und in den Fachkreisen hat unsere Jagdschule schon lange einen guten Ruf, weil wir auf Augenhöhe unterrichten“, vermutet Korn.

Wer alle Prüfungen für den Jagdschein bereits im ersten Anlauf bestehen wolle, müsse zum einen zuhause viel lernen. Zum anderen sei es aber wichtig, so praxisnah wie möglich zu erklären und zu üben. An diesem Vormittag ist der Kurs nebenan damit beschäftigt, alles über Wildkrankheiten zu lernen. „Die Prüfung, bei der die meisten scheitern ist jene, wo sie bei einem toten Tier, das offen vor ihnen liegt, dem Prüfer erklären müssen, ob es gesund oder krank war“, erklärt Knab.

Umfangreiches Wissen für die Prüfungen

Denn, ganz klar, ein geschossenes Tier ist ein Lebensmittel und der Jäger entscheidet, ob es gegessen wird oder nicht. Daher muss er sich in diesem Bereich genau auskennen. Ebenso wie mit Hundeausbildung, Baum- und Getreidearten, der Wildschadensverhütung und der Waffenhandhabung. Das Feld des Wissens ist weit. Umso wichtiger, dass der Vorbereitungskurs Spaß macht und etwas bringt.

Am Nachmittag geht es für den aktuellen Kurs an diesem Tag dann an den Schießstand. Zuvor haben die Teilnehmer ihre Treffsicherheit bereits im Schießkino geübt: Anstatt nur auf eine unbewegliche Platte zu schießen, hängt im Übungsraum eine große Leinwand, auf der ein Video läuft. Tiere und andere Ziele bewegen sich dort natürlich über die Leinwand. Der angehende Jäger lernt somit, auf ein sich bewegendes Ziel zu schießen.

Der Erwerb des Jagdscheins ist dabei dennoch nur der Anfang. Denn ein Jungjäger darf die ersten drei Jahre kein eigenes Revier haben. „Stattdessen begleitet er nun in diesem Zeitraum einen erfahrenen Jäger, um das Erlernte zu üben und sein Wissen zu vertiefen. Denn ein echter Jäger wird man erst in der Natur“, so Knab.