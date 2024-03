Im Dezember 2019 musste der Tante-Emma-Laden in Steinhausen an der Rottum wegen finanzieller Schwierigkeiten schließen. Nicht lang danach entschied sich der Verein Dorfgemeinschaft, den Laden eigenständig weiterzubetreiben. Seitdem öffnet der Laden einmal pro Woche, samstags, und bietet den Bewohnern von Steinhausen eine wichtige Möglichkeit zur Nahversorgung.

Gemeinde unterstützt Projekt

Das Konzept, den Dorfladen durch die Gemeinschaft zu betreiben, hat sich als erfolgreiche Initiative erwiesen. Anstatt täglich geöffnet zu sein, können die Einwohner von Steinhausen im Voraus, bis spätestens Donnerstagabend, ihre Bestellungen für Back- oder Fleischwaren online aufgeben und diese dann samstags abholen. Dieser Ansatz ermögliche es, die Betriebskosten niedrig zu halten und gleichzeitig eine regelmäßige Versorgung zu gewährleisten. Außerdem werde so kein unnötiger Überschuss produziert. Die Betreiber bleiben also nicht auf unverkaufter Ware sitzen, erklären Daniela Stöckler, Andrea Buck und Nicole Borner vom Verein im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“.

Ein Teil des Teams hinter dem Dorfladen (von links): Andrea Buck, Kassiererin Daniela Stöckeler und Nicole Borner. (Foto: )

Die Gemeinde hatte den Laden nach der Schließung gekauft und stellt nun dem Verein Dorfgemeinschaft die Fläche zur Verfügung. „Die Pacht ist sehr human“ sagen die drei Frauen des Orga-Teams.

Einwohner nehmen Angebot an

Ein wichtiger Aspekt ist die soziale Komponente, die durch den Dorfladen gefördert wird. Die Kundinnen und Kunden schätzten es sehr, sich samstagmorgens am Laden zu treffen. „Da wird das Abholen der Bestellungen gern noch für ein Pläuschchen genutzt“, erklärt Daniela Stöckeler. Sie hat bereits in dem ursprünglichen Laden gearbeitet, bevor dieser schließen musste. Nun steht sie noch einen Tag in der Woche hinter der Kasse.

Die Resonanz aus der Dorfgemeinschaft sei äußerst positiv, erklären die Frauen. Viele Bewohner schätzten die Möglichkeit, frische Produkte direkt vor Ort beziehen zu können, ohne lange Wege in Kauf nehmen zu müssen. Die Backwaren bezieht der Laden von der Bäckerei Grieser und die Fleischwaren von der Metzgerei Birkhofer - beide aus Ochsenhausen. Der Laden versorge momentan rund 55 Haushalte in der Gemeinde.

Produkte aus der Region

Man lege sehr großen Wert auf die Regionalität des Angebots in dem Laden. So gibt es neben den zu bestellenden Waren zum Beispiel Honig von der Imkerei Hubert Hafenegger, Produkte von der Fruchtsaftkelterei Bentele oder Eier und Nudeln vom Bauernhof Schad aus Englisweiler sowie Kartoffeln vom Gemüsehof Uhrebein. Die Produkte im Laden kosten das gleiche wie in „normalen“ Läden. Man finanziere sich durch Mengenrabatte bei großen Bestellungen.

Als der Laden während der Corona-Pandemie erstmals wieder öffnete, fand die Warenausgabe noch im Vereinsheim nebenan statt. Seit knapp zwei Jahren ist der Laden wieder in den originalen Räumlichkeiten.

Einen offiziellen Namen hat der Laden übrigens nicht. Darauf angesprochen sagen die Frauen, man habe es schon immer „das Lädele“ genannt. Sie hoffen, in Zukunft noch mehr Produkte aus der Region anbieten zu können und freuen sich über die bislang ausschließlich positive Resonanz.