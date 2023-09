Steinhausen an der Rottum

Es wächst und gedeiht am Wunderberg

Steinhausen an der Rottum / Lesedauer: 2 min

Richtfest im Kindergarten Wundererg. (Foto: Gemeinde )

Die Arbeiten am Anbau des Kindergartens „Wunderberg“ in Bellamont schreiten voran. Am vergangenen Dienstag wurde nun Richtfest gefeiert.

Veröffentlicht: 28.09.2023, 16:03 Von: sz