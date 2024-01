Autofahrer übersieht beim Abbiegen ein entgegenkommendes Fahrzeug

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntag nahe Steinhausen an der Rottum ist eine Person verletzt worden. Ein Autofahrer hatte beim Abbiegen ein entgegenkommendes Fahrzeug übersehen. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall um 23.30 Uhr. Ein 71-Jähriger fuhr mit seinem VW auf der Landstraße 265 von Rottum in Richtung Bellamont. Auf Höhe Ehrensberg bog der Senior an der Einmündung nach links ab, obwohl Gegenverkehr kam. Die 22-Jährige fuhr mit ihrem Ford in Richtung Rottum. Die beiden Autos stießen zusammen. Dabei erlitt die Fahrerin des Ford leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten die Frau in eine Klinik. An beiden nicht mehr fahrbereiten Autos entstand erheblicher Sachschaden, der die Polizei auf rund 13.000 Euro schätzt. Die Polizei aus Biberach ermittelt gegen den 71-Jährigen, der einer Strafanzeige entgegensieht.