Die Flüchtlingszahlen steigen wieder deutlich. Landkreise und Kommunen sind verpflichtet, die ihnen zugewiesenen Geflüchteten unterzubringen. Gleichzeitig regt sich in der Bevölkerung immer häufiger Widerstand. Für viele ist die Belastungsgrenze erreicht.

Bürgermeister wie Hans-Peter Reck aus Steinhausen an der Rottum stehen vor der schwierigen Aufgabe, im Dialog mit den Bürgern zu bleiben und diesen zu verdeutlichen, welchen Spielraum er hat – und welchen nicht.

Herr Reck, 2015 errichtete der Landkreis Biberach notgedrungen angesichts der Flüchtlingskrise eine Gemeinschaftsunterkunft für 40 Geflüchtete in Rottum. Einem Dorf mit nur 350 Einwohnern, ohne Supermarkt, Schule oder häufigen Busverkehr. Die Skepsis der Einwohner war damals groß, ob das gut gehen kann. Wie schätzen Sie die Stimmung und die Situation inzwischen ein? Funktioniert das Zusammenleben im Großen und Ganzen oder gibt es häufig Beschwerden von Bürgern bei Ihnen oder beim Ortsvorsteher?

Es gibt und gab Beschwerden, von den Bürgern und seitens der Gemeinde- und Ortschaftsräte aus Rottum. Meistens geht es dabei um die Themen Lärm, Müll und die Überbelegung der Gemeinschaftseinrichtung (GU). Das Thema beschäftigt uns daher schon das ganze Jahr sehr stark. Die Einrichtung ist eigentlich für 40 Personen ausgelegt.

Da die Flüchtlingszahlen aber so stark gestiegen sind, informierte uns das Landratsamt, dass sie im Frühjahr in der Spitze 53 Personen dort unterbringen mussten. Das macht natürlich einen Unterschied. Inzwischen sind es jedoch wieder um die 40 Personen. Klar ist: Je mehr Menschen in einer GU leben, die sich mitten im Dorf befindet, umso mehr zwischenmenschliche Konflikte kann es geben.

Wie haben Sie seitdem versucht, die genannten Probleme konkret anzupacken?

Ich bin in der Regel alle zwei Monate bei einem Jour fixe vor Ort und treffe mich mit der Integrationsbeauftragten. Wenn es konkrete Probleme gibt, wie es dieses Jahr häufiger der Fall war, bin ich auch zwischendurch vor Ort. Es ist tatsächlich so, dass rund um die Unterkunft immer wieder viel Müll im Freien liegt.

Wir haben nun mit der Integrationsbeauftragten die Vereinbarung getroffen, dass ein Bewohner die Aufgabe bekommt, sich genau darum zu kümmern. Es ist in den Unterkünften üblich, dass die Geflüchteten während ihres Aufenthalts verschiedene Aufgaben übernehmen und das ist nun eine davon.

Ein anderes Problem war und ist der Lärm. Die Küche soll daher nun eine bessere Belüftung erhalten, sodass abends nicht mehr ständig die Fenster geöffnet werden müssen. Und es werden Schilder aufgehängt, dass diese abends ab einer gewissen Uhrzeit geschlossen werden müssen.

Menschen, die in einer Gemeinschaftsunterkunft leben, bleiben oft nur kurz und sind auch erst seit wenigen Wochen im Land. Liegt da das eigentliche Problem?

Ja, das ist sicher mit ein Grund. Die Geflüchteten kommen in Deutschland an, werden in den Landeserstaufnahmestellen registriert und kommen dann direkt in die GU. Daher sind die genannten Probleme nichts, was nur für Rottum gilt, sondern überall in den Gemeinschaftsunterkünften ein Thema ist.

Dennoch müssen wir dafür sorgen, dass das Zusammenleben bei uns im Ort funktioniert. Leider ist es oft so, dass gerade, wenn die Geflüchteten sich bei uns eingelebt haben und man sich etwas kennengelernt hat, sie auch schon wieder weg sind.

Der Mietvertrag für die Gemeinschaftsunterkunft in Rottum läuft 2024 aus. Wie geht es dann weiter?

Das Gebäude gehört einem Privatmann, mit dem das Landratsamt Biberach einen Mietvertrag hat. Insofern haben wir als Gemeinde da kein Mitspracherecht. Dennoch stehen wir in einem engen Austausch mit den zuständigen Behörden. Aus unserer Sicht passt eine Gemeinschaftsunterkunft nicht in einen so kleinen Ort wie Rottum, das ist ganz klar.

Aber natürlich kann ich auch verstehen, dass das Landratsamt sich schwer tut, eine GU gerade jetzt zu schließen, wo so viele neue Flüchtlinge zu uns kommen. Wir bauen darauf, dass die Behörden uns rechtzeitig darüber informieren werden, wie es 2024 weitergeht.

Was für ein Feedback kriegen Sie von den Bürgern, wenn Sie direkt mit ihnen sprechen?

Dass eigentlich alle um ein gutes Miteinander bemüht sind. Nur ist es vor allem die schiere Masse an Flüchtlingen, die viele Annäherungsversuche zunichte macht. Ein Bürger teilte mir mit, dass es ihm nichts ausmachen würde, wenn zwei oder drei Flüchtlingskinder bei ihm auf dem Hof mit seinen Kindern spielen würden. Aber eben keine 15 oder 20. Das ist einfach zu viel. Und dass eben, weil die Bewohner der GU so schnell wechseln, eine echte Integration im Dorf nicht stattfinden kann.