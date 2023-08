48–Jähriger wird bei Waldarbeiten verletzt

Ein 48–jähriger Mann ist bei Waldarbeiten am Dienstagnachmittag bei Steinhausen an der Rottum verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann gegen 15.15 Uhr in einem Waldgebiet bei Steinhausen mit den Arbeiten beschäftigt. Der 48–Jährige fällte mit einer Motorsäge einen Baum. Dabei geriet sein Fuß unter den Stamm. Mit eingeklemmtem Bein schrie er um Hilfe. Dies hörte ein Spaziergänger. Der Spaziergänger verständigte die Rettungskräfte. Die Feuerwehr befreite den Mann. Sanitäter brachten ihn mit leichten Verletzungen in eine Klinik. Die Polizei Ochsenhausen versucht nun zu ermitteln, wie es genau zum Unfall kam. Wie lange sich der Mann in der hilflosen Lage befand ist nicht bekannt.