Starker Mitgliederzuwachs beim VfB Fan-Club Highlander e. V.

Der VfB Fan-Club Highlander e. V. konnte bei seiner diesjährigen Generalversammlung am Samstag, den 23.03.2024 zahlreiche Mitglieder in seinem Clubheim in Ringschnait begrüßen.

Der erste Vorsitzende Martin Koch berichtete anfangs über seine Highlights des Jahres 2023. Unvergessen bleiben verschiedene Ausfahrten zu Heim- und Auswärtsspielen des VfB Stuttgart. So organisierte der Fanclub beispielsweise am Osterwochenende im April 2023 eine Ausfahrt mit 2 Übernachtungen in Bochum für seine Mitglieder. Dort besuchten die Highlander neben dem Spiel des VfB Stuttgarts auch gemeinsam das Musical Starlight Express sowie das Fussballmuseum in Dortmund. Auch der Highlander-Familientag mit einem Besuch des Legolands in Günzburg am 24.06.2023 mit rund 130 großen und kleinen Highlandern blieb dem 1. Vorstand in positiver Erinnerung. Als gelungener Jahresabschluss nannte Martin Koch die OFC-Weihnachtsfeier mit einem Besuch des VfB-Spielers Chris Führich am 13.12.2023. Weiter dankte er den Mitgliedern für die rege Beteilung an der diesjährigen Spendenaktion, bei welcher selbstgebastelte Werke auf dem Weihnachtsmarkt in Ochsenhausen verkauft wurden. Der Erlös in Höhe von 1.000 Euro wurde Anfang März 2024 als Spendencheck an den „Förderkreis für tumor- und leukämiekranke Kinder Ulm e. V.“ übergeben.

Auch in 2023 konnte der Fanclub des VfB Stuttgart eine positive Entwicklung der Mitgliederzahlen verzeichnen. Durch einen Mitgliederzuwachs von über 17 Prozent im Jahr 2023 bleiben die Highlander mit nun über 900 Mitgliedern weiterhin der zweitgrößte offizielle Fanclub des VfB Stuttgart. Die Schriftführerin Jutta Koch ging anschließend genauer auf die verschiedenen Aktivitäten des Vereins ein.

Bei den anschließenden Wahlen blieb das Team der Vorstandschaft unverändert erhalten. Der 1. Vorstand Martin Koch, die Schriftführerin Jutta Koch sowie die Beisitzer Hubert Sproll, Edgar Quade und Markus Biechele wurden in ihren Ämtern bestätigt. Markus Biechele wurde für seine langjährige Tätigkeit in der Vorstandschaft zum Ehrenmitglied ernannt.