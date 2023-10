Starker Auftritt des neuen Kreisverbandsorchesters

Ein gelungenes Konzert hat das neu gegründete Kreisverbandsorchester des Blasmusik-Kreisverbandes Biberach am 3. Oktober gegeben. Rund 250 Besucher sind in die Dürnachhalle nach Ringschnait gekommen.

Mit der „First Suite in Es“ begannen die 50 Musikerinnen und Musiker des von 30 verschiedenen Blasorchestern zusammengestellten Projektorchesters den musikalischen Reigen. Mal schwermütig, mal spielerisch leicht und mal erhaben, erklangen die drei Sätze dieses Oberstufenwerkes von Gustav Holst. Kreisdirigent Bernd Biffar, der das Konzert einstudierte, leitete und moderierte, sagte: „Die „First Suite in Es“ gehört zum Standardrepertoire der „konzertanten Blasmusik.“ Traurig begann das Stück „Corsican Litany“ und entwickelte sich mit eigenwilliger Musik bis zu einem dramatischen Höhepunkt. Es handelte sich um Trauergesänge auf Korsika, die das Leid der Hinterbliebenen laut und auf dramatische Weise zum Ausdruck bringen. Temperamentvolle Tempowechsel und feurige Zigeunermusik wurden bei „Puszta“, einer viersätzigen Suite gekonnt präsentiert. Bei „Crossbreed“ wurde vom Komponisten das Lied „Segne du Maria“ mehrfach zwischen tänzerischen Allegros und Walzertakten verarbeitet. Mit „The Wizzard of Oz“ und „Songs from the Catskills“ endete ein großartig, von hervorragenden Musikern, gespieltes Konzert. Als Zugabe gab es den Konzertmarsch „Arsenal“ und den „Biberacher Kreismarsch“.

Dirigent Bernd Biffar war voll zufrieden. „Vor vier Wochen, als ich das Programm zusammengestellt habe, wusste ich noch nicht, was für ein Orchester ich heute Abend beim Konzert vor mir habe. Vielen Dank an euch alle auf der Bühne. Mir hat es Spaß gemacht mit euch ‐ vielen Dank.“

Das Kreisverbandsorchester soll eine feste Institution werden und auch das KV-Jubiläum 2024 mitgestalten. Das Konzert wurde in vier Probentagen einstudiert.

Kreisverbandsvorsitzender Michael Ziesel sagte am Ende des Konzertes: „Danke an den musikalischen Leiter Bernd Biffar und an euch Musikerinnen und Musiker, dass ihr es ermöglicht habt, diesen wunderbaren Konzertabend zu genießen.“