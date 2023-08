Starke Bilanz der Aktiven des TC Baustetten 1981

In der Tennisrunde 2023 trat der TC Baustetten mit zwei aktiven Mannschaften und einem Hobbyteam an. Beide aktiven Herrenteams konnten am Ende mit Platz eins die Meisterschaft und den Aufstieg feiern.

Bereits in der letzten Saison erstmals etabliert, nahmen die Herren 65 wiederum im Doppelrunden–Spielbetrieb teil. In dieser Saison schloss man knapp als Tabellenzweiter ab und Mannschaftsführer Bernd Schattenberg war mit der Gesamtbilanz am Ende sehr zufrieden. Das neue Spielformat wird auch in der nächsten Spielzeit mit einer Doppelmannschaft weiter fortgeführt.

Nach dem Abstieg aus der Württembergstaffel in der letzten Saison und dem freiwilligen Re–Start auf Bezirksebene in der Staffelliga, konnten die Herren (Vierer–Team) in diesem Jahr wieder auf einen etwas größeren Spielerkader zurückgreifen, nachdem Rückkehrer Spieler Florian Huber wieder nach seiner Verletzung zur Verfügung gestanden hatte. Und mit Ulli Hagel konnte zusätzlich ein erfahrener Rundenspieler neu hinzugewonnen werden. Langzeitspieler Markus Buck war bereits Ende der letzten Saison nach rund zwanzig Jahren Einsatz beim TC Baustetten zu seinem Heimatverein zurückgekehrt. Für seinen Einsatz bei der Baustetter Herrenmannschaft als Spieler und Sportskamerad über diese lange Zeit ist ihm besonders das Herrenteam sehr dankbar. Besonders erwähnenswert sind die makellosen Ergebnisse von Neuzugang Ulli Hagel und dem langjährigen Routinier Joachim Schäffer. Bereits am vorletzten Spieltag stand man als Aufsteiger fest und konnte mit einem deutlichen Sieg am letzten Spieltag die Meisterschaft mit einer 5:0 Ausbeute sichern. Die neue Runde wird wieder auf Verbandsebene stattfinden, voraussichtlich in der Oberligastaffel.

Ebenfalls äußerst erfolgreich hatten die Herren 60 (Vierer–Team) in der Oberligastaffel ihre Saison gestaltet. Diese sind bereits seit Jahren erfolgreich überregional auf Verbandsebene unterwegs. Mit nur einer äußerst knappen Niederlage am letzten Matchtag war die Runde nahezu perfekt verlaufen. Letztes Jahr noch im gesicherten Mittelfeld steigen die Herren 60 um Mannschaftsführer Albrecht Huber als Meister in ihrer Gruppe in die höchste Spielklasse in Baden–Württemberg für Vierer–Teams, in die Württembergstaffel, auf.