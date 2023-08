SV Stafflangen bietet Line–Dance–Kurs für Anfänger an

Line Dance ist eine beliebte Tanzform. Aufgrund vieler Nachfragen bietet die Turnabteilung des Sportvereins Stafflangen (SVS) wieder einen Line–Dance–Kurs für Anfänger an. Kursbeginn ist ab 14. September, immer donnerstags von 9 bis 10.15 Uhr, im Sportzentrum in Stafflangen. „Es darf gerne geschnuppert werden“, schreibt die Abteilung Turnen in der Ankündigung. Line Dance ist Tanzen ohne Partner zu flotter Musik. Es fördert die Beweglichkeit, ist zugleich Gehirnjogging und macht richtig Spaß. Diese Tanzform ist für Damen und Herren aller Altersstufen geeignet. Beim Jubiläum zum 75–jährigen Bestehen des SVS nahm eine Line–Dance–Gruppe mit großer Begeisterung und überwältigtem Applaus des Publikums teil. Anmeldungen und weitere Auskünfte bei Sieglinde Wiedenmann unter der Telefonnummer 07357/489.