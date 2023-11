Der durch die Spielklassen- und Strukturreform des Württembergischen Fußball-Verbands (WFV) zur Saison 2024/25 neu entstehende Bezirk, der die Teams aus dem Bereich der Schiedsrichtergruppen (SRG) Riß, Saulgau und Sigmaringen umfasst, nimmt immer deutlichere Konturen an. Diese wurden am Dienstagabend bei einer gemeinsamen Infoveranstaltung in Stafflangen vorgestellt.

Vor Ort waren Vertreter von 50 der 109 Clubs aus dem Bezirk Donau und 44 von 61 aus dem Bezirk Riß. Insgesamt waren 172 Vereinsvertreter anwesend. „Das ist insgesamt ein bisschen mager, ich hätte mit 400 Vereinsvertretern gerechnet“, kritisierte der Riß-Bezirksvorsitzende Siegfried Kühner.

So könnte das Liga-Spielsystem aussehen

Während die Änderungen bei der Jugend und den Frauen laut Jochen Oelmayer, dem stellvertretenden Riß-Bezirksvorsitzenden, „human“ sein werden, gibt es deren tiefgreifende bei den Männern. Stand jetzt werden zur Saison 2024/25 121 Mannschaften im neuen Bezirk - Reserven nicht mitgerechnet - antreten, so der Donau-Bezirksvorsitzende und -spielleiter Sigmar Störk, wobei die Tendenz fallend sei.

„Erst nach Abschluss aller Spiele der laufenden Spielzeit wissen wir, wie es für die nächste Saison aussehen wird“, so der 46-Jährige. Für das idealtypische Spielsystem, das die Vorstandsgremien beider Bezirke entwickelt haben, würden auf Bezirksebene mindestens 117 Mannschaften benötigt.

„Wir werden einen relativ langen Bezirk haben“, so Störk. Dieser reicht von Mägerkingen im Westen bis Kirchdorf im Osten sowie von Achstetten im Norden bis Bad Schussenried im Süden. „Wir wollen die Strecken im neuen Spielsystem so gering wie möglich halten, auch damit es weiter Lokalderbys gibt.“

So könnte die Ligenstruktur im neuen Bezirk nächste Saison aussehen, unabhängig von der Vereinszuteilung zu den jeweiligen Staffeln: eine Bezirksliga, drei Kreisligen A (A I West/A II Mitte/A III Ost) und vier Kreisligen B (B I/West, B II Mitte 1, B IV Mitte 2, B III Ost).

Vorschlag: Bezirksliga mit Qualirunde

Riß-Bezirksspielleiter Hubert Übelhör erläuterte den erarbeiteten Vorschlag zum Spielsystem der neuen Bezirksliga. Dieser werden in der Saison 24/25 zwölf Teams aus der Bezirksliga Riß angehören, aus der Bezirksliga Donau wären es Stand jetzt neun Mannschaften.

Im Herbst 2024 gäbe es eine einfache Qualirunde in zwei Staffeln als Vorrunde (Qualirunde I mit den Teams aus dem Bezirk Riß als Einfachrunde mit 10 bis 11 Mannschaften/9 bis 11 Spieltage; Qualirunde II mit den Teams aus dem Bezirk Donau als Einfachrunde mit 9 bis 11 Mannschaften/9 bis 11 Spieltage).

„Wenn wir es regional einteilen, dann müsste Stand jetzt eine Mannschaft aus dem Bezirk Riß in den Bezirk Donau wechseln. Es wird sich erst am letzten Spieltag entscheiden, wie viele Mannschaften aus Donau in die neue Bezirksliga kommen“, so Übelhör. Dass es nur maximal neun Teams aus dem Bezirk Donau in der neuen Bezirksliga werden könnten, ergänzte Störk, hängt damit zusammen, dass die übrigen Teams aus dem Bereich der SRG Ehingen in Richtung Donau/Iller wechseln.

Im Anschluss gäbe es laut Übelhör eine Rückrunde, die als Aufstiegsrunde (mit den jeweils fünf besten Teams der beiden Qualirunden) beziehungsweise Abstiegsrunde mit Hin- und Rückspiel (jeweils 18 bis 22 Spieltage) ausgetragen werde. Die Ergebnisse der Qualirunde würden dabei nicht mitgenommen.

Entscheidung fällt nach dem Saisonende

Offen sei aktuell, mit wie vielen Mannschaften die neue Bezirksliga tatsächlich starten werde und wie sich die Qualirunde zusammensetze. „Soll man es geografisch machen, oder verzahnen nach den Platzierungen - 2-4-6 beziehungsweise 3-5-7 usw. - der jetzigen Saison? Das werdet ihr entscheiden“, sagte Übelhör an die Adresse der Vereine gerichtet. In der Saison 2025/26 solle dann mit 18 Mannschaften gespielt werden und in der Spielzeit 2026/27 mit 16 Teams. „Erst dann haben wir die Sollzahl erreicht“, erläuterte der Riß-Bezirksspielleiter.

Welches Spielsystem in der neuen Bezirksliga gespielt wird, entscheidet sich nach dem Ende der laufenden Saison. „Vor dem Staffeltag werden alle Bezirksligisten zusammenkommen und darüber abstimmen“, sagte der Riß-Bezirksvorsitzende Siegfried Kühner auf SZ-Nachfrage.

Drei Kreisligen A sind geplant

Auf die drei Kreisligen A würden sich Stand jetzt jeweils 15 Mannschaften verteilen. „Das heißt für uns, wir spielen eigentlich ganz normal weiter mit einer Hin- und Rückrunde. Wie die geografische Aufteilung im Detail läuft, ist noch offen, und auch, mit wie vielen Mannschaften wir tatsächlich starten werden“, so Störk. „Die Mannschaften in den Kreisligen A und der Kreisligen B werden gepoolt, dass heißt es wird keine feste Zuordnung zu einer Staffel vorgenommen.“ Zwischen sechs und neun Absteiger könnte es in der Kreisliga A insgesamt geben, je nach Anzahl der Absteiger aus der Bezirksliga.

In den Kreisligen B könne mit einer normalen Hin- und Rückrunde gespielt werden. „Es sollten pro Liga 13 bis 14 Mannschaften sein“, sagte Störk. Im ersten Spieljahr 2024/25 sei keine Verzahnung der Kreisliga B mit der Bezirksliga möglich. Die noch offenen Fragen sind dieselben wie mit Blick auf die Kreisligen A.

Auch das Thema Relegationsspiele sprach Störk an und erläuterte dabei verschiedene Varianten. „Da ist aber noch nichts in Stein gemeißelt.“

Zwei Varianten für Bezirkspokal möglich

Bezirkspokal: Mit Blick auf das Spielsystem im Bezirkspokal ab der Saison 2024/25 erläuterte Riß-Bezirksspielleiter Hubert Übelhör zwei Varianten. Die erste Variante sieht vor, dass in Runde eins und zwei jeweils die Mannschaften aus dem Bereich der Schiedsrichtergruppen Saulgau und Sigmaringen sowie aus dem Beritt der SRG Riß gegeneinander antreten. Ab der dritten Runde würden dann die übrig gebliebenen Mannschaften aufeinandertreffen.

Bei Variante zwei würde es in den ersten beiden Runden zunächst eine Poolung nach den drei Kreisligen A geben. Ab Runde drei träfen dann die noch im Wettbewerb verbliebenen Teams aufeinander. „Die Bezirksligisten sollen 24/25 jeweils in der ersten Runde rausgelassen werden aufgrund der großen Anzahl an Spielen in der Liga“, so Übelhör.

Mehrheit für „Bezirk Oberschwaben“

Namensgebung für neuen Bezirk: Noch hat der zur Saison 2024/25 entstehende neue Bezirk keinen konkreten Namen. Unter den betroffenen Vereinen in den Bezirken Riß (61) und Donau (78) hat es derweil diesbezüglich eine Umfrage gegeben. Die Donau-Vereine votierten mit knapp mehr als 50 Prozent für den Namen „Donau-Riss“ und etwas weniger für „Oberschwaben“.

Im Bezirk Riß sprachen sich 60 Prozent für „Oberschwaben“ aus, 24 Prozent für „Donau-Riss“ und 15 Prozent für „Riss-Donau“. „In Summe kam der Namensvorschlag ,Bezirk Oberschwaben‘ raus. So haben wir es auch an den WFV gemeldet“, so Jochen Oelmayer. Im Dezember entscheide nun der WFV-Beirat über den Namen, der derzeit noch unter „Bezirk 9“ firmiert.

Personeller Status des Zusammenschlusses

Nach einem Beschluss des außerordentlichen Verbandstags im Mai 2022 soll der Vorstand des neuen Bezirks ab der Saison 2024/25 aus dem Bezirksvorsitzenden und bis zu zwei Stellvertretern, dem Bezirksspielleiter (mit bis zu zwei Stellvertretern), dem Vorsitzenden des Sportgerichts (mit bis zu zwei Stellvertretern), dem Bezirksjugendleiter (mit bis zu zwei Stellvertretern), dem Bezirksschiedsrichterobmann (mit bis zu zwei Stellvertretern) und dem Kassierer (mit bis zu zwei Stellvertretern) bestehen. Der Bezirksvorstand kann um bis zu fünf Beisitzer erweitert werden, die für diese Bereiche zuständig sind: Bildung und Qualifizierung, DFBnet, Ehrenamt, Frauen- und Mädchensport, Freizeit- und Breitensport, Integration und Kommunikation.

Sowohl Siegfried Kühner als auch Sigmar Störk werden sich als Vorsitzender des neuen Bezirks beim Bezirkstag am Samstag, 15. Juni (ab 14.30 Uhr), in der Turn- und Festhalle Uttenweiler zur Wahl stellen sowie Jochen Oelmayer als Stellvertreter.

Für den Job als Bezirksspielleiter wären Hubert Übelhör und Sigmar Störk auch weiter an Bord. „Für mich liegt die Prämisse aber auf dem Bezirksvorsitz“, so Störk.

Im neuen Sportgericht wollen auch die beiden bisherigen Vorsitzenden Marc Richter (Riß) und Helmar Bader (Donau) weitermachen. Dies gilt auch für Franz Heckenberger, Andreas Bauer, Steffen Bierweiler und Oliver Wiezorrek.

Mit Blick auf den Posten als Bezirksjugendleiterin stünde Eva Hertenberger zur Verfügung. Die derzeitige Riß-Bezirksjugendleiterin Heidi Münch stellt sich nach eigener Auskunft im April kommenden Jahres nicht mehr zur Wahl, ebenso nicht Bernd Müllerschön im Bezirk Donau.

Als Bezirksschiedsrichterobmann werden sich Florian Werkmann (soll zunächst Nachfolger als Obmann bei der SRG Saulgau von Anton Guth werden), Hans-Peter Wessner (Obmann SRG Sigmaringen) und Jochen Oelmayer (Obmann SRG Riß) zur Wahl stellen sowie als Kassierer die beiden aktuell amtierenden Bruno Münch (Riß) und Martin Gaus (Donau).

Für die weiteren Beisitzerposten wären Stand jetzt Martin Teufel, Christian Beth, Stephan Klas (alle für Bildung und Qualifizierung), Sigmar Störk, Leonhard Bauer (beide DFBnet), Jenny Micheli, Sonja Braunger, Eva Hertenberger (alle Frauen- und Mädchensport), Michael Mann (Freizeit- und Breitensport), Hadi Akyildiz (Integration) sowie Andreas Bokan und Alina Rehm (beide Kommunikation) mit dabei.

Als Staffelleiter Aktive oder Bezirkspokal zu fungieren haben sich bereiterklärt: Niko Schäfer, Dietmar Traub, Michael Mann, Judith Bender, Hubert Übelhör, Stephan Klas, Sonja Braunger und Christian Beth.

Bezirksjugendausschuss: Jasmin Schirmer, Jenny Micheli, Thomas Preuß, Herbert Franke, Erich Wachter, Leonhard Bauer, Eva Hertenberger, Josef Rief, Heidi Münch, Willi Schaible.

Staffelleiter Jugend: Siegfried Hummel, Jenny Micheli, Holger Szodrak, Thomas Javornik, Thomas Preuß, Herbert Franke, Willi Schaible, Thilo Matits, Erich Wachter, Birgit Woog, Leonhard Bauer, Heidi Münch.

Instruktoren: Peter Rebholz, Jürgen Hinderhofer.