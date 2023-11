Städtischer Kindergarten Walburga teilt Lichter

Sankt Martin ist jedes Jahr wieder ein besonderes Fest. Die Menschen sollen daran erinnert werden in der Not zu helfen und mit anderen zu teilen. So hat die St. Martinusgemeinschaft dieses Jahr die Lichtertütenaktion ins Leben gerufen. Wir haben an dieser Aktion teilgenommen. Die Kinder konnten im Voraus die Lichtertüten, auf denen Motive zu Sankt Martin abgebildet sind, ausmalen. Diese bemalten Lichtertüten wurden dann von den Kindern in verschiedenen Geschäften, dem Wohnpark Rottuminsel und im Rathaus in Ochsenhausen verteilt, um den Menschen dort eine kleine Freude zu bereiten.

Im Wohnpark Rottuminsel wurden wir sogar mit Musik empfangen, was den Kindern und Bewohnern große Freude bereitete. Einige Geschäfte haben die Lichtertüten auch in ihr Schaufenster gestellt. Es war eine wunderschöne Aktion für die Kinder und die Geschäfte in Ochsenhausen.