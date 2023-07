Städtepartnerschaftliches Schützenfest 2023

Mit dem Besuch der Delegationen aus Asti mit Bürgermeister Maurizio Rasero und Valence mit Bürgermeister Nicolas Daragon während des ersten Schützenwochenendes weilte hochrangiger Besuch in Biberach. Hinzu kamen noch private Besuche. Sehr zu Freude der Stadtverwaltung und des Vereins Städte Partner Biberach (StäPa) hat das Schützenfest auch ausnahmslos alle städtepartnerschaftlichen Gäste in seinen Bann gezogen und sie total begeistert. Durch die Teilnahme von Astis Bürgermeister Rasero und dem Valencer Gemeinderat Bruno Chaffois bei den Fuffzger und Bernard Cruvillier bei den Achtzger (zusammen mit dem StäPa–Mitglied Jürgen Sterzel) waren die Partnerstädte beim Jahrgängerumzug präsent. Mit voller Schützen–Freude nahmen die Delegationen auch noch am Bunten Festzug teil und setzten mit der italienischen und französischen Schärpe zusätzliche farbige Akzente beim Bunten Zug.

Ein weiterer Höhepunkt war das überraschende Ständle des Biberacher Harmonikaorchesters für ihren Bekannten Bruno Chaffois, aber auch für beide Delegationen, während eines Mittagessens.

Bei dem 3–tägigen Besuch wurde aber nicht nur gefeiert, sondern es boten sich etliche Gelegenheiten, sich über weitere städtepartnerschaftliche Aktivitäten auszutauschen.

Ausgesprochen erfolgreich verlief der einwöchige Besuch des Guernsey Music Centre, das als rund 80–köpfige Gastgruppe den Bunten Festzug, gleich hinter der Kleinen Schützenmusik, quasi eröffnete. Viel Beifall gab es für Gäste, hoffentlich auch ein bisschen für den StäPa–Festwagen. Die jungen Musiker aus Guernsey waren von der Herzlichkeit der Umzugsbesucher sehr ergriffen.

Absoluter Höhepunkt war das fulminante Konzert des Guernsey Music Centre am Schützenmontag in der vollen Stadtpfarrkirche St. Martin, was sich auch im lobenden Nachbericht in der Schwäbischen Zeitung widerspiegelte.

Mitreißend auch das zweite Konzert zusammen mit Ensembles der Bruno–Frey–Musikschule, das hoffentlich Basis ist für viele weitere Kontakte zwischen den jungen Musiker des Guernsey Music Centre und denen der Bruno–Frey–Musikschule wie auch zu den Martinschorknaben, die kräftig bei der Organisation für das Konzert in St. Martin und dem anschließenden Empfang mithalfen.

Den eh‘ schon guten Beziehungen zwischen den Partnerstädten werden die Besuche sicher zusätzlichen Auftrieb geben!