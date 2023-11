Städte Partner Biberach bot „Tänze zum Mitmachen“ an

Da zum Internationalen Folk-Festival des Vereins Städte Partner Biberach (StäPa) auch Musikgruppen anreisten, die Tänze lehren, nutzte der StäPa die seltene Gelegenheit, um einen Workshop „Tänze zum Mitmachen“ bei Live-Musik anzubieten. Knapp über 30 Tanzbegeisterte nutzten die Gelegenheit, um sich von Paola Comola und Enzo Conti von der piemontesischen Gruppe Tre Martelli typische traditionelle Tänze zeigen zu lassen. Mit den Tanzschritten für Monferrina, dem Sbrando, Burea oder Brando verging der Samstagvormittag wie im Flug. Was die Teilnehmer am Vormittag gelernt hatten, konnten sie auch gleich am Abend beim Auftritt der Tre Martelli in der Gigelberghalle vorführen, und ernteten viel Beifall dafür.

Am Nachmittag wurde es dann im Katholischen Gemeindezentrum St. Martin ausgesprochen sportlich: das Folk-Duo Bolt & Geoghegan von der Kanalinsel Guernsey zeigte den rund 25 teilnehmenden Damen und Herren einen Morris Jig. Diesen Tanz hatte die Tanzgruppe „Bells and Broomsticks Guernsey Morris“, bei der beiden Musikerinnen Annie Blin-Bolt und Bethany Geoghegan Mitglieder sind, während des Covid-Lockdowns auf eine Komposition von Annie Blin-Bolt choreografiert. Hier galt es einige ungewohnte Schrittfolgen einzuüben, garniert mit etlichen Hüpfern.

Bei diesem Workshop hatten sowohl die Teilnehmer als auch die Musiker großen Spaß. Dafür gab es viel Lob und ein dickes Dankeschön an den veranstaltenden StäPa, der wieder einmal einen tollen städtepartnerschaftlichen Austausch organisierte.