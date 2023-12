Stadtteilhaus bekommt das Alpha Siegel

Das Stadtteilhaus kann jetzt mit einer neuen Auszeichnung glänzen. Am 6. Dezember durfte die Hausleitung Anne Knaub das Siegel beim Kultusministerium in Stuttgart von Landtagsmitglied Volker Schebesta entgegennehmen. Angelika Rosewich, Zuständige für die Alphabetisierung, bewarb sich erfolgreich um das Siegel. Menschen die weniger gut lesen und schreiben können, bekommen im Stadtteilhaus Gaisental Hilfe. Ein Bewerbungskriterium war, dass die Homepage in einfacher Sprache dargestellt wird. Verschaffen Sie sich gerne einen Eindruck: stadtteilhaus-gaisental.de und klicken Sie auf das Siegel. Foto: Fachst. Alphabetisierung u. Grundbildung

