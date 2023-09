Stadtkapelle erlebt prächtige Tage

Ein Wochenende vom Feinsten durften die Musiker der Stadtkapelle verbringen. Das Pfadfinderheim Schachen bei Ehestetten wurde klug von den Organisatoren ausgewählt, denn so hatten auch Musiker, die aufgrund verschiedener Termine nicht übernachten konnten, die Möglichkeit, einige Zeit mit ihren Kameraden zu verbringen. Hauptattraktion war eine abenteuerliche Schnitzeljagd rund um das Pfadfinderheim. Aufgrund des langen Zusammenseins am Vorabend waren zwar nicht alle mit ihren vollen Möglichkeiten ausgestattet ‐ was sich durch Verirren eines Drittels der Gruppen bemerkbar machte, dennoch hatten alle Teilnehmer großen Spaß.

Als Ziel des Nachmittags war dann die Schnapsbrennerei Fladhof auserkoren, wo die Musiker in den Genuss einer Einführung in die Brennerei und auch einer Probe des Ergebnisses derselben kamen. Mit einem Grillabend und einer weiteren kurzen Nacht klang dann die gelungene Stadtkapellenhütte mit dem gemeinsamen Frühstück am Sonntag aus.