Knapp 50 Ehrenamtliche des SV Steinhausen/Rottum 1931 konnten Ende Oktober bei herrlichem Herbstwetter einen schönen Tag in Augsburg verbringen. Mit der von der stellvertretenden Vorsitzenden Carmen Böhmisch bestens organisierten Ausfahrt möchte der Verein einen kleinen Dank an die vielen ehrenamtlichen Helfer in den sieben Abteilungen und im Vereinsheim „S’mäxle“ aussprechen.

Im Bus ging es Richtung Augsburg mit einem kleinen Zwischenstopp für ein kleines Frühstück. Nach der Ankunft in Augsburg stand eine Stadtführung rund um die „Fuggerstadt“ auf dem Programm. Neben der Fuggerei bekamen die Teilnehmer in der abwechslungsreichen Führung viele Informationen zur Geschichte und Kultur von Augsburg.

Im Anschluss konnte jeder die weiteren Sehenswürdigkeiten der Stadt noch auf eigene Faust erkunden, etwas shoppen oder gemütlich sich kulinarisch in den zahlreichen Gaststätten stärken.

Nach der Rückfahrt fand im Gasthaus Löwen in Rottum noch ein gemeinsames Abschlussessen statt. Mit schönen Eindrücken und netten Gesprächen war es ein sehr gelungener Ausflug für die ehrenamtlichen Trainer, Abteilungs-, Übungsleiter und Helfer des SV Steinhausen.