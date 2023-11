St. Martinsumzug in Ochsenhausen

In der Woche vor St. Martin wurde im Kinder- und Familienzentrum vieles gebastelt oder gemalt, erzählt, gespielt und gesungen, was mit dem Heiligen Martin zu tun hatte. Der Höhepunkt war dann der Martinsumzug, der in diesem Jahr erst am 13. November stattfand.

Aufgrund der steigenden Teilnehmerzahlen in den letzten Jahren hatte ein Arbeitskreis, der sich aus den Leitungen und Eltern aller Ochsenhausener Kindergärten zusammensetzte, ein neues Konzept entwickelt. Der Heilige Martin auf seinem Ross und der Bettler zogen nacheinander zu verschiedenen Orten, an denen sich jeweils die Kinder und Familien von ein bis zwei Einrichtungen versammelt hatten.

Der städtische Kindergarten „Kinder- und Familienzentrum Ochsenhausen“ versammelte sich aufgrund der Witterung im Inneren der großen Reithalle. Dort wurde die Zeit bis zum Eintreffen von St. Martin mit einem Lichtertanz, mit vielen Laternenliedern und natürlich mit einem bunten Zug aus leuchtenden Laternen durch die dunkle Reithalle gefüllt. Ein lautes Wiehern kündigte schließlich das Eintreffen der Hauptdarsteller an und alle Kinder beobachteten gebannt das beeindruckende Sankt-Martins-Spiel. Anschließend klang der Abend gemütlich mit Kinderpunsch und Glühwein und einem Fingerfoodbuffet aus, das von den Eltern mitgebracht worden war. Die großzügigen Geldspenden gehen dann gemeinsam mit den Spenden der anderen Kindergärten an eine gemeinnützige Organisation ‐ vielen Dank!

Ein herzliches Dankeschön ganz besonders an den Reitverein Ochsenhausen, der die Reithalle mitsamt der kompletten Infrastruktur kostenlos zur Verfügung stellte, und an das Team des Kinder- und Familienzentrums.