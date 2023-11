St. Martin in der Kirche und bei den Senioren

St. Martin in der Kirche Warthausen und beim Seniorennachmittag. Am Montagabend haben die Kinder vom kath. Kindergarten Warthausen in der Pfarrkirche den Tag des St. Martins mit einem Martinspiel dargestellt. Viele bunte Laternen und Lichter hatten die Kinder dabei. Da es draußen schlechtes Wetter war, wurde der St. Martinsumzug kurzerhand in die Kirche verlegt.

Bei gedimmtem Licht kamen die leuchtenden Laternen und Lichter gut zur Geltung. Es wurden Lieder gesungen und ein kleiner Umzug in der Kirche veranstaltet. Auch die Eltern haben kräftig mitgesungen. Pfarrer Reutlinger gab allen den Segen Gottes. Am Dienstag waren die Kinder dann nachmittags bei den Senioren im Heggelinhaus und haben das Martinsspiel nochmals vorgeführt. Frau Rothfuß als Leiterin der Kindertagesstätte hat dies alles mit ihren Mitarbeiterinnen und den Kindern einstudiert. Auch zwei Fingerspiele haben sie den Senioren vorgeführt. Es war ein schöner Auftritt für die Seniorengruppe.

Vorstand Franz Hipp bedankte sich bei den Kindern und Erzieherinnen für die schöne Vorführung.