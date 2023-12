St. Josef spendet an Kinderschutzbund

Die Kirchengemeinde St. Josef hat auch in diesem Jahr am 1. Dezember wieder ihren traditionellen Adventsbasar im Gemeindehaus St. Josef ausgerichtet. Neben kreativen Kunstwerken wie weihnachtlicher Dekoration und Grußkarten der Katholischen Kindergärten St. Franziskus und St. Nikolaus, selbstgenähten Kissen und Taschen der ehrenamtlichen „Herzkissen-Nähgruppe“, die Kissen in Herzform an Frauen mit Brustkrebs spenden, wurden die von vielen Helferinnen selbstgemachten Weihnachtskränze und Weihnachtssträuße verkauft. Einen gemütlichen Rahmen gestaltete der Kirchengemeinderat St. Josef mit frisch gebackenen Waffeln und gespendete Kuchen bei Punsch, Kaffee und Glühwein. Ein Adventssingen mit Impulsen rundete den Basar ab.

Der Reinerlös von etwa 1.200 Euro kommt dem Kinderschutzbund Biberach zugute.

Der Kinderschutzbund setzt sich für die Rechte von Kindern und Jugendlichen ein, um eine kinderfreundliche Gesellschaft zu schaffen, in der vor allem die geistige, seelische, soziale und körperliche Entwicklung von Kindern und Jugendlichen gefördert wird.