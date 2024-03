Sportverein Ringschnait hält Hauptversammlung ab

Anlässlich der Jahreshauptversammlung konnten die Mitglieder, Freunde und Gönner des SV Ringschnait auf ein ausgewogenes Vereinsjahr zurückblicken. Der erste Vorsitzende Manfred Münst begrüßte im Vereinsheim knapp über 36 Mitglieder und Freunde, darunter Ehrenmitglieder, Vertreter anderer Vereine und Mitglieder des Ortschaftsrates, sowie den Ortsvorsteher Walter Boscher.

Schriftführerin Martina Dramburg blickte zu Beginn der Versammlung im Geschäftsbericht auf das abgelaufene Vereinsjahr und die Themen der Ausschusssitzungen zurück. Eine der großen Aufgaben im Jahr 2023 war die Neugestaltung der Homepage des SV Ringschnait. Ebenso berichteten die Abteilungsleiter Fußball, Breitensport und Tischtennis über das zurückliegende Jahr. Sven Laun als Abt.Leiter Fußball informierte über die Neuaufstellung in der Spitze beim Fußball Aktive, sowie über die Spielgemeinschaften. Bettina Beck, Abt.Leitung Breitensport stellte die Vielzahl der Unterabteilungen und neue Kurse vor. Aber vor allem der Bericht Tischtennis, der in diesem Jahr von Anna Föhr und Jonela Berisha, beide 12 Jahre alt, präsentiert wurde war sehr erfrischend und amüsant. Einen herzlichen Dank den Beiden! Karina Strecker berichtete in ihrem Kassenbericht von vielfältigen Ausgaben und Aufgaben. Das Vereinsergebnis war für das zurückliegende Geschäftsjahr minimal negativ, der Verein steht weiterhin auf finanziell gesunden Beinen. Für die tadellose Führung der Kasse erhielt sie ein Lob von den Prüfern Manuel Schlichthärle u. Martin Frick. Die Entlastung, die Ortsvorsteher Walter Boscher moderierte, wurde dem Vereinsrat und der Vorstandschaft durch die Versammlung einstimmig erteilt.

Manfred Münst ehrte anschließend Mitglieder und konnte Glückwünsche und Dankesworte übermitteln. Für 30 Jahre Mitgliedschaft: Albert Faller, Stefan Wiest, Andreas Krug u. Marc Schirmer. Für 40 Jahre Mitgliedschaft: Gertrud Lerner, Maria Merk u. Elisabeth Seitel. Für 50 Jahre Mitgliedschaft: Günter Holstein u. Jürgen Hutzel. Für volle sechs Jahre aktive Funktionärstätigkeit im Vereinsrat konnten Sven Laun und Ulrike Föhr, für volle 9 Jahre an Anja Stecker geehrt werden. Manfred Münst schloss die Versammlung verbunden mit dem Dank des SV Ringschnait an den Ortschaftsrat und die Ortsverwaltung sowie der Stadt Biberach für die Bereitstellung der Sportstätten und bei allen Unterstützern und Freunden des Vereins.