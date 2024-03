Sportverein Ochsenhausen

Der erste Vorsitzende Uwe Bamberger begrüßte die Mitglieder des SV Ochsenhausen am 15.03.2024 zur Mitgliederhauptversammlung im Sportheim. Ein besonderes Willkommen galt dem Bürgermeister Herrn Philipp Bürkle. In seinem Rechenschaftsbericht informiert er über eine leicht ansteigende Mitgliederzahl mit einer homogenen Verteilung über alle Altersgruppen hinweg.

Im vergangenen Jahr fanden 5 Ausschusssitzungen statt, sowie zahlreiche Gespräche mit der Stadt Ochsenhausen, bei denen sich der Ausschuss unter anderem mit einer neuen Jugendordnung, der Überarbeitung der Hallennutzungsordnung, sowie verschiedenen Renovierungen in und um das Sportheim beschäftigt hat. Zukünftige Themen sollen unter anderem die Erneuerung des Kunstrasens, die Erweiterung der Kletterwand, die Übernahme der Räumlichkeiten des Fanfarenzugs und weitere Renovierungen sein. Uwe dankte dem Ausschuss für die gute Zusammenarbeit und ihr Engagement, sowie Annette Rehm für ihre hervorragende Arbeit als Vereinsmanagerin. Die Leiter der Abteilungen Koronarsport, Fußball, Leichtathletik/Turnen, Badminton, Floorball, Volleyball und Klettern berichten von ihrem vielseitigen Sportangebot für Jung und Alt. Während in den breitensportorientierten Gruppen der Spaß an erster Stelle steht, gibt es aus den anderen Gruppen Berichte über erfolgreiche Turniere, Spiele und Wettkämpfe. Die Abteilungsleiter bedanken sich bei den Übungsleitern für ihr Engagement. Der Kassenbericht wurde von Annette Rehm vorgetragen. Die Kassenprüfer bescheinigten eine einwandfreie Kassenführung, sodass die einstimmige Entlastung des Vorstandes erfolgte. Anschließend folgten die Wahlen des Vorsitzenden und seines Stellvertreters, dem Schriftführer, Beisitzer und Kassenprüfer. Die Verantwortlichen beim SV Ochsenhausen für die neue Amtsperiode sind: 1. Vorsitzender Dr. Uwe Bamberger, 2. Vorsitzender Maximilian Ammann, Kassierer Vinzent Deuschel, Schriftführerin Kathrin Schwarz, Frauenvertreterin Silke Bayer, Beisitzer Alois Bauer und Frank Wohnhaas, sowie die jeweiligen Abteilungsleiter. Zum Kassenprüfer gewählt wurden Ottmar Mundbrod und Frank Wohnhaas. Nachdem in den letzten Jahren die älteren Mitglieder für ihre besonderen Verdienste und die langjährige Mitgliedschaft geehrt wurden, werden in diesem Jahr viele jüngere Mitglieder als Träger des sportlichen Erfolgs der letzten Jahre ausgezeichnet.