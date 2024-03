Sportverein Burgrieden hält seine 103. Generalversammlung

Von einem sehr erfolgreichen 2023 sprach der erste Vorsitzend Erwin Mohr bei der jüngst abgehaltenen Jahreshauptversammlung im Rottalstüble. Als einer der Höhepunkte nannte Erre Mohr den Aufstieg der Fussballer in die Bezirksliga. Dazu nannte er auch die ausgiebigen Feierlichkeiten wie den Stehempfang der ersten Mannschaft bei Bürgermeister Frank Högerle. Auch die Austragung des Bezirkspokalfinales vor einer stattlichen Kulisse von 2.000 Zuschauern sei hervorragend gewesen. „Schön ist es auch, dass unsere Jugendabteilung im Fußball sehr gut organisiert und geleitet wird“, so Erwin Mohr in seiner Begrüßungsrede.

Die Tennisabteilung sei mit dem Bau der Parkplätze und mit der Organisation des überregionalen Riffelhofcups sehr positiv aufgefallen. Neben dem Aufschwung der Volleyballabteilung berichtete der Vorstand auch von hohem Zulauf bei der Skiabteilung. Viel Lob erhielt auch Steffi Schmutz von der Frauengymnastik die in gewohnter vorbildlicher Weise die Abteilung führen würde.

„Alle Abteilungen stehen auf gesunden finanziellen und organisatorischen Füßen“ was Erre Mohr besonders freut wie auch die Tatsache, dass die hohen Investitionen bei Tennis und Fußball nun vollständig getilgt und somit schuldenfrei seien.

Den ersten Bericht aus den Abteilungen verlas Stefanie Schmutz von den Gymnastikfrauen. „Zwei Gruppen werden aktiv von Angelika und Britta bestens betreut“, so Steffi Schmutz. Ein Beckenbodenkurs würde das Angebot abrunden. Alberto Simonelli von der Skiabteilung zeigte in seinem Vortrag die tollen Ausfahrten in die Dolomiten sowie nach Südtirol. Mit der neu aufgestellten Skigymnastik und dem Nordic Walking Angebot hätte die Abteilung einen guten Zulauf.Mit Müh´ und Not hätte die Tennisabteilung mit Markus Stühle sozusagen in der letzten Sekunde einen Kassier gefunden nachdem Manon Walter die Mitgliederverwaltung des Gesamtvereins übernommen hätte, berichtete Abteilungsleiter Markus Bareiter. Stefan Häfele von den Fußballern erntete einen großen Applaus für die vielen erledigten Projekte sowie für den sportlichen Erfolg der ersten Herrenmannschaft. Spielplatz mit Kletterturm, Stüblesbestuhlung, Sportplatzbesandung, Videosystem, digitale Taktiktafel und vieles mehr hätte die Abteilung sehr gefordert. Von bedeutenden Fortschritten bei der Volleyballabteilung berichtete Alexander Warkentin. Ein zweites Spielfeld sei in Planung.