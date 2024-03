Sportlich erfolgreichste Bilanz seit vielen Jahren

Das Tennisjahr 2023 ist in Langenenslingen erfreulich verlaufen. Von zehn Mannschaften im Spielbetrieb holten zwei den Titel und vier die Vizemeisterschaft - das kann sich sehen lassen. Daneben wurden besonders im Jugendbereich und im Breitensport Akzente gesetzt. „Unsere schöne und gut gepflegte Anlage mit ihren vier Plätzen bot dafür den idealen Rahmen“, freute sich Abteilungsleiter Fabian Bacher bei der Mitgliederversammlung.

Die zweite Meisterschaft in Folge und der Aufstieg in die Bezirksliga gelang den Herren 40. Von Beginn an verfolgte das Team um Spielertrainer Stephan Reck mit konsequentem Training sein Ziel. Neben Spitzenspieler Maik Schweizer kamen Oliver Born, Joachim Braig, Stephan Reck, Harald Reck und Helmut Kugler zum Einsatz. In einem Herzschlagfinale beim letzten Rundenmatch in Sigmaringen machten auch die Junioren U 18 den ersten Platz klar. Zu diesem großen Erfolg trugen Eric Mahlenbrei, Veit Gläser, Linus Ruess, Jan Unger, Johannes Reck und Maximilian Sigg bei.

Mit der Vizemeisterschaft belohnten sich die Damen 1 um ihre Spitzenspielerin Alice Söllner in der Verbandsstaffel, gleiches gelang dem Herrenteam mit ihrem Spielführer Simon Striebel. Ebenfalls hervorragende zweite Plätze belegten die Jüngsten im Verein in der VR Talentiade U 10 Midcourt sowie die Juniorinnen U 18. Plätze im Mittelfeld ihrer Gruppen behaupteten die Damen 2, die Juniorinnen U 15 sowie das Team im Kids-Cup U 12. Die neu formierten Junioren U 15 sammelten mit engagierter Leistung und teils knappen Ergebnissen viel Matchpraxis.

Die Tennis-AG in Kooperation mit der Grundschule Langenenslingen, ein Jugendcamp mit Übernachtung im Tennisheim und der Junior-Cup waren die Höhepunkte im Kinder- und Jugendbereich. Daneben fand ein Anfängerkurs für Erwachsene und das freie Training im Breitensport statt.

Sechs lizensierte Übungsleiter sorgen zusammen mit Honorartrainern für ein qualitativ hochwertiges Sportangebot. Die konstante Mitgliederzahl und die solide finanzielle Situation stimmen die Tennisfreunde für die Zukunft positiv. Abgerundet wurde das Tennisjahr mit einem gemütlichen Sommerfest für alle ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer und einer gut besuchten und kurzweiligen Themenführung im Schloss Aulendorf mit anschließender Einkehr.

Weitere Infos: www.tennis-langenenslingen.de