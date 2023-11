Sportabzeichenwettbewerb 2023

Der Sportabzeichen-Wettbewerb 2023 beim SV Baltringen ist abgeschlossen. Am Sonntag 26.Nov.2023 konnte Hermann Gantner bei einer Verleihungsfeier im Sportheim den Absolventen die Glückwünsche aussprechen. Er betonte, dass dieses Jahr die bisher beste Beteiligung stattfand. Er bedankte sich beim Verein, der Gemeinde und dem WLSB für die Unterstützung beim Bau der Weitsprungbahn und Kugelstoßanlage. Der Start mit der Grundschule Baltringen bei den Bundesjugendspielen am 29.06.2023 gelang gut. Bei sechs weiteren Abnahmeterminen im Juli-Sept. sowie einigen Sonderterminen bei Abnahme der „Fahrraddisziplin“ oder „Schwimmen“ konnten viele Sportlerinnen und Sportler das Sportabzeichen erwerben. Er stellte fest, dass viele Teilnehmer durch den Sport in den Abteilungen des Vereins, aber auch privat über das Jahr die notwendige Fitness erarbeiten und somit auch das Sportabzeichen erfolgreich ablegen können.

150 Abnehmer waren erfolgreich.25 Familien erhielten das „Familiensportabzeichen“.

Die angebotenen Schwimmkurse im Jahr 2021-2023 waren Garant und trugen dazu bei, dass fast alle Kinder der Grundschule ein erfolgreiches Sportabzeichen ablegen konnten.

Herzlichen Dank hierfür unseren Sportabzeichenprüfer Erich und Mandy Scharnagl sowie Edith Eiberle die gleichzeitig auch Schwimmkurse durchführten. Ein weitere Kurs im Ehinger Schwimmbad mit Bademeister Uwe Hoffmann sowie mit Selina Kraupner im Schwimmbad Schwendi. Weitere Sportabzeichenprüfer waren mit im Einsatz: Regine Hollandt, Katrin Frister, Susanne Frankenhauser, Roland Freudenmann, Karl Sproll und Hermann Gantner. Auch 24 Kindersportabzeichen konnten wir in Zusammenarbeit mit dem Kindergartenteam bereits im Sept. 2023 überreichen. Unser Dank gilt der Schule und dem Kindergarten für die gute Zusammenarbeit. Herzlichen Glückwunsch allen Teilnehmern.

Grußworte kamen vom Finanzvorstand Albert Dengler vom SV Baltringen sowie für die Gemeinde von der Gemeinderätin Susanne Frankenhauser. Beide freuten sich über die gute Resonanz und betonten wie wichtig Bewegung und Sport gerade in der heutigen Zeit ist. Gerne waren beide bereit die Verleihung und Ausgabe der Urkunden den erfolgreichen Teilnehmern unter Beifall zu überreichen

Machen Sie auch in 2024 wieder mit. Unter dem Motto-Mach mit-bleib fit-. Die Absolventen können auf der Homepage des SV eingesehen werden.