Spieltag für die U16-Volleyballerinnen

Am vergangenen Wochenende ging es für die U16-Mädels des TSV Laupheim nach Ulm. Gespielt wurde gegen den VC Baustetten und den VfB Ulm. Beide Spiele gingen mit 0:2 an die gegnerischen Mannschaften. Für die Laupheimerinnen war dieser Spieltag der erste auf dem Großfeld, hierfür zeigten sich die Mädels des TSV gut vorbereitet, es fehlte an Kommunikation auf dem Spielfeld sowie an guten, druckvollen Aufschlägen. Trotzdem zeigen sich die U16-Mädels zuversichtlich, mit mehr Erfahrung und Aufarbeitung des Spieltages im Training, eine gute erste Saison zu spielen.

