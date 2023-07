Spielplatzkonzert im Kurpark

Am Sonntag, 23. Juli, veranstaltete die Jugendkapelle Bad Schussenried ein Konzert am Spielplatz im Kurpark. Zuerst durften die Blockflötenschüler einige Stücke vorspielen und bekamen dafür viel Applaus von dem zahlreichen Publikum. Danach spielte die Jugendkapelle Bad Schussenried unter der Leitung von Michaela Walser einige Stücke, zum Beispiel „Party Dance Mix“, bei dem die Kinder aus dem Publikum „Party“ machen durften, oder „We will rock you“ bei dem der Rhythmus mitgemacht werden durfte. Außerdem wurde bei dem Stück „Cups“ gezeigt, wie mit normalen Bechern aus Plastik Musik gemacht werden kann. Anschließend stellten die Musiker der Jugendkapelle den Kindern ihre Instrumente einzeln vor. Jedes Instrument brachte auch eine Hörprobe mit. Als Highlight durften die Kinder die verschiedenen Instrumente selbst ausprobieren.

