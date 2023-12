Spielgemeinschaft Biberach-Reute unterliegt SV Jedesheim VI

In der zweiten Runde der C-Klasse ging es für die Spielgemeinschaft der TG Biberach IV und des TSV Reute am Sonntag trotz erschwerter winterlichen Verkehrsbedingungen zum SV Jedesheim VI. Gegen die favorisierten Jedesheimer konnte der Biberacher Nachwuchs quasi in Bestbesetzung antreten. Er setzte dem Favoriten zunächst auch gehört zu. Spitzenspieler Dennis Kiefel hatte schnell zwei Bauern mehr und spielte seinen auf dem Papier deutlich stärkeren Gegner an die Wand. Eine Unachtsamkeit kostete ihn jedoch plötzlich einen Turm und so ging die Partie gar noch verloren. An Brett 3 beendete Adrian Grimm seine erste Turnierpartie nach ausgeglichenem Verlauf hingegen per Dauerschach mit einem Remis. Roshan Hama Karim sorgte anschließend für den Ausgleich, als er einen positionellen Lapsus seines Gegenübers gekonnt ausnutzte, am vierten Brett die Dame gewann und sicher verwandelte.

Positionelle Vorteile hatte sich zudem Ruben Köhl an Brett 6 erarbeitet gehabt. Im weiteren Verlauf fraß er jedoch einen vergifteten Bauern, verlor dabei in einer Springergabel einen Turm und damit dann seine Partie. Ähnlich erging es Belanna Haarmann an Brett 2. Nach lange ausgeglichenem Spielverlauf brachte ihr Gegner seine Türme besser ins Spiel. Beim Versuch, die Türme zu tauschen, stellte Haarmann einen Turm ein und verlor dadurch. Zudem war bei Joshua Emde die Partie gekippt. Eigentlich auf dem Weg zum Sieg mit einem Freibauern verlor Emde nach einem Damenopfer eine Figur. Er kämpfte aber tapfer und erfolgreich um ein Remis am fünften Brett, sodass der Endstand 2:4 lautete.

Für Mannschaftsführer Birkenmaier fiel die Niederlage der Spielgemeinschaft deutlich zu hoch aus und hätte mit etwas Glück gar vermieden werden können. Er war mit der Leistung seiner Schützlinge dennoch zufrieden und ist sich sicher, dass der Nachwuchs in der Zukunft noch für Aufsehen sorgen wird.