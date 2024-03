Spielgemeinschaft Biberach/Reute erneut mit klarem Sieg

Zum Abschluss der C-Klasse ging es für die Spielgemeinschaft (SG) der TG Biberach IV und des TSV Reute gegen Weiße Dame Ulm V. Das Biberacher Nachwuchsteam mußte dabei auf sein Spitzentrio verzichten und Jugendleiter Rainer Birkenmaier verschaffte daher weiteren Nachwuchskräften ein Ligadebüt. Der Ausfall des Spitzentrios machte sich kaum bemerkbar, auch wenn zunächst Brett 6 verloren ging. Debütant Tim Schaible hatte zwar gut eröffnet, vergaß aber seinen König zu schützen, und wurde Matt gesetzt. Am dritten Brett hatte zudem Joshua Emde früh eine Figur verloren, sich dann aber kreativ zur Wehr gesetzt. Trotz Materialnachteils übernahm er das Kommando und gewann sicher.

Bei ihrem Mannschaftsdebüt spielte dafür Polina Romaniuk stark auf, gewann zügig eine Figur und dominierte ihren Gegner an Brett 5. Allerdings verlor sie urplötzlich erst den Faden und schließlich tragisch die Partie. Es oblag nun Ruben Köhl, für den erneuten Ausgleich zu sorgen. Nach ausgeglichenem Spielverlauf benutzte er einen entfernten Freibauern als Druckmittel und räumte schließlich am anderen Flügel alle gegnerischen Bauern ab. Der Sieg am vierten Brett war danach nur noch Formsache.

Die erstmalige Führung der Biber besorgte anschließend Topscorer Roshan Hama Karim. Er spielte an Brett 2 geduldig, ließ den Angriff seiner Gegnerin ins Leere laufen und weidete schließlich die nun unsortierte gegnerische Stellung weidlich aus. Damit gelang ihm auch als einziger Spieler der Liga eine makellose Saison, holte er doch überragend die maximale Ausbeute von fünf Punkten. Den Deckel machte nun Spitzenspieler Dennis Kiefel zu, der sich erst lange verteidigen hatte müssen. Das hatte er allerdings umsichtig getan und als der Biber nun selbst zum Angriff überging, hatte sein Gegenüber dem nichts mehr entgegenzusetzen. Kiefels Sieg bedeutete den 4:2 Endstand.

Mit 6:4 Punkten und einer starken zweiten Saisonhälfte sprang die SG noch auf Tabellenplatz 3. Nachdem der TSV Langenau IV gegen den SC Obersulmetingen IV kampflos abgeschenkt hatte, war Platz 2 nicht mehr zu erreichen. Die jungen Biber können Dank starker Leistungen dennoch zufrieden sein. Insgesamt kamen 13 Nachwuchskräfte zum Einsatz und die SG stellt mit Hama Karim den Topscorer der Liga.