Spendierhosen kommen aus dem eigenen Kleiderschrank

Im Frühjahr waren es 9500 Euro, inzwischen kamen 16.500 Euro dazu, die das Team der „Ansichtssache“ aus den Erlösen 2023 weitergeben konnte. Der Spendenrekord dieses Jahres liegt nun bei 26.000 Euro. Die Spenden zwischen 500 und 3000 Euro gingen dorthin, wo Hilfe ‐ manchmal auch akut ‐ angesagt war: Die Katastrophenhilfe der Diakonie unterstützte damit die Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien. Die Welthungerhilfe steht vor unlösbaren Aufgaben, so auch die Missions- und Afrikahilfe der Kolpingfamilie. DRK und THW sind auch von Biberach aus immer zur Stelle, wo Menschen in Not geraten.

Aber mit Corona hat sich manche Notlage noch drastisch verschärft. So unterstützt die „Ansichtssache“ mit ihren Spenden das Ulrika-Nisch-Haus, Mittelbiberach, und das Frauenhaus in Biberach, den Kinderschutzbund, „Kinder in Not“ und den Wohnungsnothilfe-Fond der Diakonie Biberach. Immer wieder tun sich neue Aufgaben auf, wo die „Ansichtssache“ helfen kann: Die Tafel Schussenried verzeichnet doppelt so viele Kunden wie im letzten Jahr, die Bürgerstiftung Bad Schussenried sorgt dafür, dass bedürftige Rentner ein warmes Essen bekommen und der Dornahof, Altshausen, muss sein Aufnahmehaus erweitern.

Aber auch Einrichtungen vor Ort erhielten von der „Ansichtssache“ Unterstützung: Die Johanniter-Unfallhilfe betreibt das in der Region so segensreich wirkende ambulante Hospizwesen, das sich nur aus Spenden finanziert. Der Kindergarten Dürnau bekam ein neues Spielhaus, der Altertumsverein Bad Buchau eine Finanzspritze für sein Federseemuseum. „Federsee Five“, die Jugendkapelle der Federseegemeinden, freut sich über neue Noten.

Ein neues Kapitel der Erfolgsgeschichte „Ansichtssache“ ist geschrieben. Darin steckt nicht nur das große Engagement der rund 20 Mitarbeiterinnen, die den Laden seit nunmehr acht Jahren mit großer Freude umtreiben. Maßgeblich sind auch die „Spendierhosen“ der Lieferanten, die die Verkaufsständer immer wieder mit neuer, chicer Ware aus dem häuslichen Kleiderschrank füllen und es damit der „Ansichtssache“ ermöglichen, viel Gutes zu tun für die Menschen in der Region, aber auch in der weiten notleidenden Welt.