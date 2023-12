Spendenaktion unterstützt Projekte hilfsbedürftiger Kinder

Nicht nur radeln, sondern auch helfen. Das hat sich Horst Perzi aus Schwendi vorgenommen und eine Spendenaktion in Zusammenarbeit mit dem Verein „Radeln und Helfen“ gestartet.

Der ursprüngliche Termin im Herbst und der Plan, in 24 Stunden 888 Runden um das Sportgelände der Fußballabteilung in Schwendi zu fahren, musste leider kurzfristig geändert werden. Am letzten Novemberwochenende war es dann aber soweit und das Event wurde in geänderter Form durchgeführt:

Als Winterevent bei Neuschnee und einstelligen Temperaturen radelte Perzi dann in zwölf Stunden 444 Runden um das Schwendier Sportgelände. Im Ergebnis waren es dann 188 Kilometer, 2000 Höhenmeter und sage und schreibe 1776 Kurven.

Die vielen großzügigen Spenden im Vorfeld und die zahlreichen Unterstützer vor Ort am Veranstaltungstag haben sicher dazu beigetragen, dass der 59-Jährige die vielen Runden - trotz den widrigen Wetterbedingungen - geschafft hat.

Oberstes Ziel des Vereins „Radeln und Helfen“ ist es, so vielen hilfsbedürftigen Kindern wie möglich zu helfen. Deshalb wurden die gesammelten Spenden an Einrichtungen übergeben, die ausschließlich Kinder unterstützen.

An das Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach konnte ein Spendenbetrag in Höhe von 4000 Euro übergeben werden. Bei einem fröhlichen Fußballtraining in der Memminger Sporthalle wurden weitere 4000 Euro an das Team Bananenflanke Memmingen übergeben. Hierbei handelt es sich um ein Fußball-Projekt speziell für Kinder mit geistiger Beeinträchtigung. Der Restbetrag wird vom Verein „Radeln und Helfen“ für ein weiteres Spendenprojekt verwendet.