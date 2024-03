Spendenaktion der Anwohner des Subiaco-Platzes

Der Subiaco-Platz in Ochsenhausen wurde vor rund 30 Jahren als Ort der Begegnung angelegt. Die Anwohner wünschen sich seit längerem dessen Aufwertung in einen attraktiven Platz mit bequemen Sitzgelegenheiten, Schattenspendern und Sandkasten für Kleinkinder. Sie sammelten dafür auch Unterschriften, um dafür bei der Stadt Gehör zu finden.

Die Sprecherin dieser Initiative Frau Gabriele Maurer hatte die Idee eines Events „Adventszauber Subiaco-Platz“. Aktive Unterstützung bei der Umsetzung bekam sie dabei von den Anwohnern und den Gemeinderäten Franz Wohnhaas und Armin Vieweger.

Am Samstag 16. Dez. 2023 wurde auf dem Platz ein kleiner Weihnachtsmarkt gestaltet. Ab 15 Uhr gab es Glühwein, Punsch, Kuchen und Vesper. Umrahmt wurde der Event von Schülern der Ochsenhauser Musikschule, welche weihnachtliche Weisen spielten. Auch der Nikolaus kam später zu Besuch und beschenkte die anwesenden Kinder und Erwachsenen. Tage zuvor war bereits ein festlich geschmückter Christbaum aufgestellt worden, so dass die Besucher in adventlicher Stimmung verweilen konnten, was sie auch zahlreich annahmen.

Nach Abzug der Kosten kam bei der Aktion eine beachtliche Summe zusammen. Die Initiative freut sich den Erlös zu spenden, welchen sie auf 750 EUR aufgerundet hat: ein Teil geht an den Förderverein der Musikschule (250 EUR). Der Rest (500 EUR) wird der Stadt als Beitrag zur Verbesserung des Platzes übergeben. „Wir wollen damit auch zeigen, dass die Bürger bereit sind aktiv an der Aufwertung mitzuwirken“ sagt Frau Maurer und ergänzt begeistert: „Toll, wenn man gemeinsam Spaß hat und dabei noch Gutes rumkommt.“

Der Erfolg veranlasst die Initiative bereits Pläne für weitere Aktivitäten zu schmieden. Die Jugendmusikschule hat ihre Unterstützung bei Bedarf zugesagt.