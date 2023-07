Spende für das Kinderhospiz St. Nikolaus

Anfang Juli veranstalteten Myriam und Andreas Bröll ein Oldtimertreffen zugunsten des Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach und konnten mit ihrer Aktion 5.880 Euro an Spenden sammeln. Die zwei– und vierrädigen Oldtimer lockten den ganzen Tag zahlreiche Gäste an. Es gab eine Auswahl an leckerem Essen und eine große Kuchentheke mit zahlreichen Getränken. Walter´s Eismobil versüßte mit Softeis die großen und kleinen Schleckermäuler.

Eine große Tombola und dieses Jahr auch eine Kindertombola mit tollen Preisen ergänzten das Tagesprogramm. Den Abend ließ die Dettinger Musikkapelle ausklingen. Nur durch die großzügige Unterstützung wie durch den Kartoffelhof Steinhauser, der Metzgerei Raidt und dem Getränkehandel Link sowie zahlreicher weiterer Sponsoren und den vielen fleißigen Helferinnen und Helfer konnte das Ehepaar Bröll die große Summe an das Kinderhospiz übergeben.