Spaß und Spiel beim Treffpunkt VdK Themennachmittag

Der Sozialverband VdK OV - Biberach bot dieses Jahr zum ersten Mal das traditionelle Funkenringwürfeln an. Nicht wie üblich am Funkensonntag, sondern am Donnerstag danach. Das machte den Teilnehmerinnen und Teilnehmern nichts aus. Die drei Würfel im Becher wurden fleißig auf die Tische gestülpt und neugierig gewartet, was für eine Zahl gewürfelt wurde. Je nachdem, wie sie aussah gab es eine kleine Strafe entweder für eine/n andere/n Teilnehmer/in oder für sich selbst. Es fielen oft auch „hammer it“. Das zu aller Freude. Es wurde viel gelacht, auch mal etwas unfreundlicher geschaut, wenn es wiedermal einen Strafstrich gab. Die Freude am Spiel und Spaß war groß. Auch der Gesprächsstoff unter den aufgeteilten Spielgruppen war hörbar. Am Ende konnte jede/r Teilnehmer/in einen Funkenring mit nach Hause nehmen. Der allgemeine Tenor war die Bitte, diese Veranstaltung auch für die kommenden Jahre wieder ins Jahresprogramm aufzunehmen. Es zeigte wieder einmal, dass der VdK Ortsverband Biberach im Ochsenhauser Hof einen Veranstaltungsort gefunden hat, der eine schöne Atmosphäre gibt und dazu noch zentral gelegen ist. Dafür dem Kuratorium und allen Helfer und Helferinnen ein Dankeschön

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.