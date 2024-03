Spannendes Wochenende für Biberacher Gymnastinnen

Am 16.03.2024 fand zum ersten Mal in Biberach der Schwaben-Cup K-Gruppe und K-Einzel statt. Insgesamt waren es 12 Gruppen in 3 verschiedenen Altersklassen. Die Siegermannschaft „Toca“ (Dalina Gashi, Alea Heerlein und Elisaweta Porchatschow) von der TG Biberach der Altersklasse K8 qualifizierte sich für den Deutschland-Cup.

Eine weitere K8 Gruppe „Kukuksland“ mit Jana Krout, Liljana Vogel, Michelle Barth und Sofie Kaiser bekamen den 3 Platz. Weiter ging es mit dem Qualifikationswettkampf K-Einzel für den Regio-Cup Süd. In der K10 wurde ein Dreikampf mit den Handgeräten Band, Keulen und Reifen geturnt. Platz 1 erturnte sich Mia Allerdinks von der TG Biberach. Zum Abschluss eines langen Wettkampftages wurde ein Zweikampf mit Keulen und Reifen der Altersklasse K8 geturnt. Platz 1 erkämpfte sich Dalina Gashi von der TG Biberach. Mia Allerdinks und Dalina Gashi konnten sich somit mit ihrer Platzierung für den Regio-Cup qualifizieren. Am 17.03.2024 fand dann der Nachwuchs-Cup K-Einzel und K-Gruppe statt. Die Gymnastinnen der Altersklasse K5 zeigten 2x eine Übung ohne Handgerät. Hier belegte Platz 2 Mia Zwezich und Platz 3 Davina Salome Heerlein von der TG Biberach.

In der K6 wurde eine Übung ohne Handgerät und eine mit dem Reifen oder Ball präsentiert. Über den Podestplatz 1 durfte sich Antonia Sandel von der TG Biberach freuen. Die Altersklasse K7 zeigten jeweils eine Übung mit den Keulen und eine mit dem Reifen. Hier siegte Alissa Vogel von der TG Biberach. Platz 2 ging an ihre Vereinskameradin Julia Heckel. Die Gruppe K7 mit Leonie Krout, Melissa Zvonarev, Anna Koszinowski und Emili erturnte sich Platz 1 mit ihren Ballübungen. Alle anderen TG-Mädchen, die an diesem Tag nicht aufs Treppchen geschafft haben, konnten sich als starke Gegnerinnen erweisen und waren in den ersten 10 Plätzen platziert. Erica Bilcane, Stefanie Hess, Sofia Lukjanowa, Melia Aurelia Walker, Eva Krout, Yonjae Kim, Leja Vogel, Alea Heerlein, Elisaweta Porchatschow, Emily Sophia Walker, Alexia Weiß, Zoe Lea Sandel, Aylin Oskin, Diana Semenkov und Sarah Philipp.

Ein herzliches Dankeschön geht an Olesja Schmidt und Kristina Allerdinks für die Organisation und an alle helfenden Eltern. Die Trainerinnen Slava Sandel und Lidiia Steinhilber sind sehr zufrieden mit den Leistungen ihrer Schützlinge und wünschen allen Qualifizierten jetzt schon viel Erfolg beim nächsten Wettkampf.