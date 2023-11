Spannendes Programm für 40 Jugendliche

Biberach und seine Partnerstädte sind seit vielen Jahren durch freundschaftliche Begegnungen eng verbunden. Die Stadt pflegt, fördert und ermöglicht diese gelebte Völkerverständigung. So auch wieder beim städtischen Schüleraustausch der Biberacher und Valencer Schulen.

Teilgenommen haben rund 40 Jugendliche von der Dollinger-Realschule, dem Bischof-Sproll-Bildungszentrum, der Waldorfschule, dem Pestalozzi- und dem Wieland-Gymnasium sowie dem Collège Jean Zay, dem Lycée Camille Vernet, dem Lycée Briffaut und dem Institut-Notre-Dame. Der Schüleraustausch startete mit dem Besuch der französischen Gäste in den Herbstferien in Biberach. Die Städtepartnerschaftsbeauftragte Josepha Brugger und Claudia Feifel-Krause vom Verein Städte Partner Biberach hatten ein spannendes Programm auf die Beine gestellt, darunter Schwarzlicht-Minigolfspielen, eine Halloween-Party, ein Kurs im Comic-Zeichnen an der vhs Biberach und eine Stadtführung durch Biberach. Bei einem Tagesausflug nach Ulm lernte die Gruppe das Münster nicht nur von innen, außen und oben kennen, sondern auch mit einer Runde im Flugsimulator „Birdly“. In den Osterferien steht der Gegenbesuch in Valence an.