Spannende Spiele beim überregionalen Badmintonturnier

Am 19.11 veranstaltete der FC Großschafhausen ihr 24. Badmintonturnier.

Die Badmintonabteilung startete kurz nach den Sommerferien mit der Ausschreibung zu ihrem traditionellen Turnier. In den Disziplinen Herreneinzel, Mixed, Damendoppel und Herrendoppel konnten sich Spieler ohne aktiven Spielerpass melden. 70 Teilnehmer folgten der Einladung. Wie schon in den vergangenen Jahren gingen im Vorfeld an die Organisatoren Meldungen aus München bis Wassertrüdingen, aus der Stuttgarter Gegend über Ulm bis Heidenheim, aus Tettnang, Amtzell und Lindenberg.

Auf neun Feldern der Schwendier Sporthalle starteten am Vormittag 17 Mixed-Paarungen im Gruppenmodus. Spielstärke und größere Altersunterschiede zeichneten ein buntes Bild und spannende Spiele. Am Ende setzten sich Lena/Fabian Hahn (Lindenberg) gegen Neele Maucher/Fritz Seeberger (Amtzell) durch.

Parallel zum Mixed starteten auch die Herren im Einzel. Nach der KO-Phase konnte sich Oliver Grimm aus Ulm durchsetzen. Als Zweiter musste sich Philipp Wolf aus Ummendorf im Finale knapp geschlagen geben. Das kleine Finale gewann Ralf Werner aus Schorndorf.

Kurz vor Mittag konnten die Damen- und Herrendoppel gestartet werden. Während die Meldungen bei den Damen nur für zwei Gruppen reichten, waren es bei den Herren fünf Gruppen mit insgesamt 20 Paarungen. In beiden Disziplinen gab es vielversprechende Anzeichen für spannende Finals. Im Damendoppel-Finale trafen Antonia Malle/Carina Schreiber (Ulm) und Katica Duschler/Neele Maucher (Amtzell) aufeinander. In einem tollen Dreisatz-Match konnten sich die Erstgenannten durchsetzen.

Die starke Konkurrenz im Herrendoppel drückte sich bereits in der Anzahl der Meldungen aus. Wer es hier bis zu den Finals geschafft hat, musste mit Spielstärke und Durchhaltevermögen überzeugen. Die Endspiele hielten den Erwartungen stand und gingen jeweils über drei Sätze. Aus Veranstaltersicht zeichnete sich ein erfreuliches Ergebnis schon dadurch ab, dass sich Hannes Koch/Matthias Sukopp und Jürgen Heberle/Ralf Scheck in einem vereinsinternen Endspiel gegenüberstanden. Denkbar knapp konnten Sukopp/Koch das Finale für sich entscheiden.

Für alle, die Badmintonluft schnuppern möchten, bietet der FC Großschafhausen Trainingszeiten immer montags ab 19:30 Uhr für Erwachsene und mittwochs ab 18:00 Uhr für Kinder im Alter von 8-12 Jahren an. Kontakt: [email protected]