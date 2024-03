Sozialverband VdK Ortsverband Ochsenhausen tagt

Am 2. März fand im Gemeindesaal Erlenmoos die Jahreshauptversammlung des VdK Ochsenhausen statt. Vorstand Alois Beck konnte unter den Mitglieder und Gäste auch die Bürgermeister von Ochsenhausen und Erlenmoos Herr Bürkle und Herr Schmid begrüßen. Rolond Huonker vertrat den OV Gutenzell-Hürbel-Kirchberg. Vom VdK Kreisverband Biberach war Gabriele Kübler anwesend in Vertretung vom Kreisverbandsvorsitzenden Herr Stebner. Nach der Totenehrung für 4 Mitglieder ,die im vergangenen Jahr gestorben sind , ging der Vorsitzende in seinem Geschäftsbericht auf die vier Veranstaltungen 2023 ein . Die Mitgliederversammlung , den Ausflug an den Brombachsee , das Grillfest und die Weihnachtsfeier . Der Bericht des Schriftführer J. Schäfer enthielt weitere Einzelheizen zu den Veranstaltungen im Jahr 2023. Die Entlastung der Vorstandschaft von Bürgermeister Schmid aus Erlenmoos wurde empfohlen und von allen Mitglieder einstimmig angenommen .Die zügig durchgeführten Neuwahlen der Vorstandschaft leitete Bürgermeister Bürkle als Wahlleiter . Einstimmig gewählt worden sind: 1. Vorsitzender : Alois Beck, 2. Vorsitzender u .Kassierer: Meral Akcakaya , Schriftführer : Josef Schäfer , Rentner Betreuer: Franz Schmid , Behinderten Betreuer: Peter Braun , Frauenvertreterin : Carola Mayer , Beisitzer : Hermann Nässler , Elisabeth Junker und Karin Lang , Revisioren : Hermann Dengler und Franciska Mayer .Bei der Ehrung langjähriger Mitglieder wurden 5 Mitglieder für 25-jährige Mitgliedschaft mit einer Urkunde und Anstecknadel ausgezeichnet. 6 Mitglieder erhielten die Ehrung für 10 Jahre. Für das Jahresprogramm 2024 ist am 8. Juni der Jahresausflug an den Tegernsee geplant. Das Grillfest in Oberstetten im Juli und die Weihnachtsfeier Anfang Dezember werden auch stattfinden. Der Abschluss der Versammlung war ein Vortrag von den Hörakustikmeister Lukas Freigassner und Alexander Thal von der Firma Zengerle & Riederer über das Hören. Danach beendete Vorstand Alois Beck die Versammlung und bedankte sich für die zahlreiche Teilnahme .

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.