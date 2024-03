Sonniger Frühlingsanfang bescherte herrliches Tulpenfest

Ochsenhausen: Wetterglück! Frühlingssonne wie im Bilderbuch. So wurde die Rottuminsel zu einem Festplatz. Eine weitere Grundlage für das gelungene Fest war aber auch die tolle Zusammenarbeit von Heimleitung, Pflege- und Betreuungspersonal, Förderverein, Musikanten, Wortkünstler und nicht zuletzt der Katholische Kindergarten St. Benedikt.

Das Alphorn-Duo Sabine und Hubert Wiest sowie Karl-Heinz Maucher an der Ziehorgel konnten das Fest stimmungsvoll eröffnen. Große Begeisterung löste dann der Einzug der Tulpenkinder aus. Strahlende Gesichter bei „Alt und Jung“, eine tolle Harmonie der Generationen. Die Harmonie war auch in der Zusammenarbeit aller Beteiligten spürbar: Herz und Hand! Einmal mehr setzte Otto Angele dem Ganzen die schwäbische Krone auf, seine Wortakrobatik war ein echter Genuss. Mit Gesang und Tanz ging es weiter. Die Freude war reihum riesengroß. Dazu wurden herrliche Kuchen und Getränke serviert. Auch viele gute Gespräche entwickelten sich an den einzelnen Tischen. Dieser supertolle Frühlingsanfang wird lange im Gedächtnis und in den Herzen bleiben. In diesem Sinne bedankte sich dann auch der Vorsitzende Franz Baur bei allen guten Engeln.