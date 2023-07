Welche Ausflüge bieten sich für die Sommerferien an? Wo lohnt sich ein Besuch mit der Familie? Die „Schwäbische Zeitung“ stellt in der Ausflugsserie „Sommertipps in der Region“ einmal wöchentlich Aktivitäten im Kreis Biberach und dem Alb–Donau–Kreis vor.

Die Ausflüge führen in die Natur, in Museen oder auch zu sportlichen Programmen. Zudem haben die Redakteure Helen Belz und Simon Schwörer sowie Volontär Frederic Schenkel einige Attraktionen in der Region selbst besucht und stellen diese jeweils einmal pro Woche auf Video vor — im ersten Teil erhalten Leserinnen und Leser Einblick in den Wackelwald am Federsee.

Hüpfen und der Boden bewegt sich: Im Wackelwald zeigt sich ein besonderes Naturphänomen. (Foto: Simon Schwörer )

Ein Wald auf Moorboden

Denn am Ortsrand von Bad Buchau bietet sich Familien ein wahrhaft besonderes Naturerlebnis — es könnte wacklig werden. Denn dort können Besucher Zeuge eines besonderen Moorphänomens werden: dem Wackelwald. Bei jedem Schritt federt der weiche Boden.

Der Naturschutzbund hat dort einen Naturerlebnispfad eingerichtet, der mit acht Stationen sowohl über die Entstehung des Federseemoors informiert als auch mit Mitmach–Stationen, wie einem Baumtelefon oder dem Amphibienteich, junge Naturfreunde anzieht. Der Eintritt zum Wald ist frei, für eine Anreise mit dem Auto empfiehlt sich der Parkplatz am Federseemuseum für 3 Euro am Tag.

Spektakulärer Radsport in Ehingen

Brandneu eröffnet hat in Ehingen der Dirtpark im Berkacher Grund für alle Freunde des waghalsigen Mountainbike–Sports. Auf vier Strecken in verschiedenen Schwierigkeitsgraden können Jung und Alt die Strecken befahren und mit ihrem Rad spektakuläre Sprünge vorführen. Auch für Fortgeschrittene in diesem Sport bietet der Park mit einer schwarzen Strecke echte Herausforderungen. Der Eintritt ist frei, der Park zwischen Sonnenauf– und untergang durchgängig geöffnet.

Nervenkitzel in Neu–Ulm

„Spannung, Spaß und Nervenkitzel“ verspricht die Lasertag Arena Neu–Ulm. Nach kurzer Einführung werden die Spieler mit einer Weste und einem Lasergerät ausgerüstet und müssen dann versuchen, durch das Markieren von Spielern und Sonderzielen möglichst viele Punkte im Team zu sammeln. Dabei wird in abgedunkelten Räumen mit Hindernissen und labyrinthartigen Verstecken gespielt, untermalt von Musik oder auch Nebel.

Die Lasertag Arena in Neu–Ulm ist mit mehr als 1000 Quadratmetern Spielfläche nach eigenen Angaben eine der größten Hallen Süddeutschlands und bietet Platz für bis zu acht Gruppen mit maximal 36 Personen. Ein Spiel kostet 8,50 Euro, mit mehreren Spielern verringert sich der Preis. Zudem gibt es spezielle Angebote für Kindergeburtstage, Junggesellenabschiede oder Klassenausflüge.

Steinhauser Kirchen–Pracht

Als „Schönste Dorfkirche der Welt„ gilt die St. Petrus und Paulus Kirche in Steinhausen. Die Wallfahrtskirche gilt als „Meisterwerk des süddeutschen Rokkoko“, die Gründung datiert von Ende des zwölften oder Anfang des dreizehnten Jahrhunderts. Ein Besuch lohnt sich, geöffnet ist die Kirche täglich von 8 bis 18.30 Uhr. Gottesdienste finden an Sonn– und Feiertagen um 10.15 Uhr statt.

Demnächst stehen außerdem zwei Konzerte an: Am 13. August lädt die Gemeinde um 16 Uhr unter dem Titel „Festliche Klänge aus dem Barock“ zu einem Konzert für Trompete und Orgel (Eintritt: 15 Euro, ermäßigt für Schüler: 5 Euro), während am 3. Oktober ebenfalls um 16 Uhr die Festliche Trompetengala „Im Glanz von Trompete und Orgel“ stattfindet (Karten im Vorverkauf erhältlich).