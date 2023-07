Sommerkonzert des Kammerorchesters

Wunderbar hat uns das Kammerorchester Ochsenhausen unmittelbar vor der allgemeinen Reisezeit auf eine virtuelle Tour durch ganz Europa mitgenommen. Bei einigen Titeln fühlte man sich tatsächlich „vor Ort“, so bei den rumänischen und ungarischen Impressionen eines Jo Knümann; der „Puszta Fox“ von E. Mihaly packte das volle Haus gar von Fuß bis Kopf. Wenn man die Sehnsucht in Goethes berühmten Gedicht auf das Reisen münzt, dann wäre Italien gemeint oder man streifte Russland, denn Tschaikowsky hat den Text als Lied vertont und Marion Weigele eine probate Bearbeitung für ihr Orchester angefertigt; die Singstimme „sang“ Tochter Clara auf der Violine. Das junge Talent übernahm auch weitere Soli im Konzert und hatte als Konzertmeisterin die Mannschaft — eher Frauschaft — bestens im Griff. Beim letzten und umfangreichsten Beitrag des Vormittags, dem „Palladio“ von Karl Jenkins, war zumindest der Bezug zu Italien konkreter, denn tatsächlich ist Namensgeber der berühmte Renaissancebaumeister Andrea Palladio. Die Musik: so bewegt, so fein gearbeitet wie des Vorbilds Villen und vom Kammerorchester adäquat nachempfunden.

Zur Vorbereitung der „Grand Tour“ und eine Reminiszenz an England gab es Händel, der dort seine erste Oper „Rinaldo“ in London schrieb und gleich einen Hit landete; die „Sarabande“ kam einem doch bekannt vor! Auch Mozart war mit einem sehr frühen Werk vertreten (der 16–jährige Mozart komponierte die „Salzburger Sinfonie“ KV 138) und vertrat damit das beliebte Reiseland Österreich.

Mehr als „Tanzender“ denn als Moderator fungierte Uwe Gurlt, der in seinen Reflexionen das Reisen auf eine höhere Ebene hob und in vier „Etappen“ quasi zwischen Himmel und Erde einher wanderte. Ganz auf dem Boden der musikalischen Realität bewegte sich Marion Weigele, die sorgsam die Routen plante und alle — auch die Zuhörer — glücklich ans Ziel und wieder nach Hause führte.