Sommerfest der Parkinson Selbsthilfegruppe Biberach

Am Donnerstag, 20. Juni, trafen sich circa 40 Teilnehmer der SHG Biberach im Gemeindehaus St. Josef in Birkendorf zu ihrem alljährlichen beliebten Sommerfest. Nach dem Mittagessen sorgten Barny Bitterwolf und mehrere Mitglieder der SHG für musikalische Unterhaltung. Es wurde viel gesungen und einige schwangen sogar das Tanzbein. Barny Bitterwolf hatte auch historische und ausgefallene Musikinstrumente im Gepäck, die er vorstellte. Dazwischen wurden alte schwäbische Ausdrücke wieder in Erinnerung gerufen. Beim anschließenden Kaffee und Kuchen gab es noch das eine oder andere nette Gespräch. S‘war oifach schee.

Im September trifft sich die Gruppe wieder zu weiteren Aktivitäten und Vorträgen.

Das Programm ist zu finden unter https://biberach–riss.parkinson–vereinigung.de/termine.html oder in der Schwäbischen Zeitung. Interessierte sind dazu herzlich eingeladen.