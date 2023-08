Sommerfest der Olympia gut angenommen

Christoph Liebmann, Leiter der Abteilung Tennis beim FV Olympia, hatte die Idee, ein Sommerfest zu organisieren, bei dem sich Fußballspieler und Tennisspieler etwas näher kennenlernen sollten. Es gab einen Turniermodus mit festen, aber gemischten Teams. Diese wurden zugelost aus Fußballern, Tennisspielern und Damen bei einer Teamgröße von sieben Spielern. Jedes Team hatte drei Spiele, 3x Tennis und 3x Elfmeterschießen. Gewinnen war hier zweitrangig, wichtiger war es, Spaß zu haben und sich kennenzulernen. Die 1. Mannschaft der Fußballer war nahezu komplett vertreten. Für manche Tennisspieler war Elfmeterschießen Neuland und einige Fußballspieler hatten so ihre Probleme als Neulinge auf dem Tennisplatz.

Für das leibliche Wohl war bestens gesorgt. Als „Aufwärmprogramm“ gab es zunächst ein Weißwurstfrühstück, mittags Kaffee und Kuchen und am Spätnachmittag hatte Mehmet Gül vom Activ Kebab Olympia Restaurant eine große Auswahl an leckerem Essen aus seinem Food Truck parat.

Erfreulicherweise gab es nur positive Rückmeldungen für diese rundum gelungene Veranstaltung, was den Hauptorganisator und seine vielen Helfer sehr freute. Die rund 100 Besucher ließen sich auch von zwei kurzen Regenschauern die Laune nicht verderben. Eine Wiederholung in ähnlicher Form ist also durchaus denkbar.