Sommerfest beim TC Bad Buchau

Am 29. Juli feierte der TC Bad Buchau sein alljährliches Sommerfest. Neu in diesem Jahr war das Programm für Kinder, das bereits um 13 Uhr startete. Beim anschließenden Bändeles Turnier traten insgesamt rund 25 Spieler aller Alters– und Leistungsklassen in Doppelspielen mit jeweils neu zugelosten Paarungen gegeneinander an. Der tennisintensive Nachmittag fand beginnend mit dem gemeinsamen Abendessen wieder einmal einen gemütlichen Ausklang bis spät in die Nacht. Foto: TC Bad Buchau

