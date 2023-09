Sommerferienprogramm der Stadtkapelle Ochsenhausen

Bei bestem sonnigen Wetter begrüßte die Stadtkapelle Ochsenhausen 15 Mädchen und Jungen zum diesjährigen Sommerferienprogramm.

Im Probelokal der Stadtkapelle wurden zuerst leere Tontöpfe bunt bemalt, bevor im Anschluss fleißig gekleistert werden musste. Sieben Schichten Pergamentpapier sollten eingekleistert auf den Tontopf bespannt werden. Nach minutenlangem Föhnen konnten die fast fertigen Trommeln in der Sonne trocknen, bevor sie mit Perlen und Federn verziert wurden. Am Ende entstand so für jeden eine ganz individuelle Trommel. Natürlich konnten auch die verschiedenen Instrumente einer Blaskapelle ausprobiert werden. Als Erinnerung durfte jedes Kind ein Trompetenmundstück aus dem 3D–Drucker mit nach Hause nehmen. Ein toller Nachmittag fand schließlich mit einem gemeinsamen Grillen einen schönen Ausklang.

Hast Du Interesse an tollen Jugendevents, hast Du Lust ein Instrument zu lernen oder spielst bereits ein Blasinstrument / Schlagzeug und hast Freude am gemeinsamen Musizieren? Dann komm doch einfach mal in einer unserer Proben vorbei und hör uns zu — oder spiel´ mit.

Weitere Infos unter Jugend–Newsletter, www.stadtkapelle–ochsenhausen.de.