Sommerferienprogramm beim Roten Kreuz

Beim diesjährigen Sommerferienprogramm gab es viel zu bestaunen und zu lernen beim Deutschen Roten Kreuz in Riedlingen. 55 Kinder hatten sich dieses Jahr beim DRK Zentrum in Riedlingen eingefunden, um einen ganzen Nachmittag lang Spaß mit Erster Hilfe zu haben. Die Mitglieder des Jugendrotkreuzes und des DRK hatten ein buntes Programm für sie vorbereitet. Um die gesamte Bandbreite der Rotkreuzarbeit kennen zu lernen, durften die Kinder an sechs verschiedenen Stationen selber mit Gerätschaften üben. Bei der „Erste Hilfe Station“ ließ es sich fast keines der Kinder nehmen, sich gegenseitig Pflaster und Verbände anzulegen und dann auch die Innenausstattung eines Krankentransportfahrzeuges zu erforschen. Ebenfalls reges Interesse fand die Vorstellung der Einsatzdrohne, die zum Beispiel bei Sucheinsätzen zum Einsatz kommen kann. Beim Thema „Notrufstation“ erläuterten zwei unserer Helferinnen das Absetzen eines Notrufs mit verschiedenen Fallbeispielen. Auch die im DRK Kreisverband Biberach neu gegründete Rettungshundestaffel war beim Riedlinger Sommerferienprogramm vertreten. Die Hundeführer und Hundeführerinnen gaben den Kindern Tipps zum Umgang mit Hunden und zeigten die Fähigkeiten der mitgebrachten Hunde, welche sich wiederum über reichlich Streicheleinheiten freuten. Alles in allem ein gelungener Nachmittag, der mit der Überreichung eines kleinen Geschenkes an die Kinder seinen Abschluss fand.

