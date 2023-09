Sommerexkursion des Geologie–Zirkels Biberach

Sechzehn an Geologie interessierte Teilnehmer begannen unsere traditionelle Sommerexkursion mit dem Besuch des Stiftes Melk. In der imposanten barocken Klosteranlage besichtigten wir die umfangreiche Mineraliensammlung, die zum Teil aus dem 18. Jahrhundert stammt.

Weißenkirchen war unser Standort. Dort bilden sehr alte Gesteine wie Gneis, Schiefer, Sandsteine, Marmore und Pegmatite den Untergrund des geschätzten Weinbaugebietes. Die Tagesausflüge führten uns in das nördlich gelegene Hinterland der Wachau, das Weinviertel und das Waldviertel. Letzteres ist der Rest eines abgetragenen Hochgebirges, des sogenannten Variszischen Gebirges, das hier vor 300 Millionen Jahren aufragte. Im Westen sind einige Berge bis über 1000 Meter hoch, unter anderem der Weinsberg. Hier fanden wir den Weinsberg–Granit mit großen Feldspat–Kristallen.

Den zweiten Tag begannen wir im Krahuletz–Museum in Eggenburg. Besonders interessierten uns die Ablagerungsbedingungen und Fossilien des Eggenburgien, einer bekannten Stufe des Tertiärs. Etwa 20 Millionen alte Ablagerungen im selben Alter kennen wir in Oberschwaben in den Ablagerungen der Oberen Meeresmolasse, zum Beispiel in Baltringen. Am nahen Limberg konnten wir Granit finden, im Gegensatz zur umgebenden Tertiärlandschaft um 570 Millionen Jahre alt. In diesem Maissauer Granit finden sich Amethyst–Quarzgänge, die vor etwa 280 Millionen Jahren entstanden. Einer der größten, zugänglichen der Welt wurde in Maissau touristisch aufgeschlossen, „Amethystwelt“ genannt. Wir konnten den Edelstein an seinem Entstehungsort unter Tage wie in einem Bergwerk studieren: violette, weiße und schwarze Adern und Kristalle von Amethyst, Milchquarz und Morion, die hier vor Millionen von Jahren in sogenannten Hydrothermalen Gängen entstanden sind.

Der Höhepunkt des dritten Tages war der „Dobra–Gneis“, der das unglaubliche Alter von etwa 1,4 Milliarden Jahren aufweist. Das Alter wird aus dem Mineral Zirkon, das im Gneis enthalten ist, aufwändig bestimmt. Die Rückfahrt erfolgte über die Böhmerwald Straße. Im Bergwerk Kropfmühl wird noch Graphit abgebaut und verarbeitet. Es ist eine Form des Kohlenstoffs, die jeder aus dem Bleistift kennt — heute ein wichtiges Primärprodukt für die Industrie, zum Beispiel für die Herstellung von Batterien.

Vielleicht sind Sie nun auf unseren Zirkel aufmerksam geworden? Sie finden uns im Internet unter geologie–zirkel–biberach.de